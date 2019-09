Haut&Job Aktionswoche: Hautkrebsschutz am Arbeitsplatz muß verstärkt werden

Osnabrück/Berlin (ots) - Die Vorsorge und Früherkennung von berufsbedingtenHautkrankheiten muss verstärkt werden. Vor allem bei Hautkrebs bestehtHandlungsbedarf. Das war die zentrale Botschaft der Abschlußpressekonferenz zurAktionswoche Haut&Job anlässlich der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürBerufs- und Umweltdermatologie (ABD).Die ABD hat in Osnabrück wissenschaftlich begründete Hinweise dafürvorgelegt, das Basalzellkarzinom in den Kreis der anerkanntenBerufserkrankungen aufzunehmen. Bislang sind lediglich das sogenanntePlattenepithelkarzinom und seine Vorstufe - die aktinischen Keratosen -als Berufskrankheit anerkannt.ABD-Präsidentin Prof. Andrea Bauer verwies auf die Ergebnisse einer inDeutschland durchgeführte Fall-Kontrollstudie, bei der sie an derUniversitätshautklinik Dresden selbst mitgewirkt hat. Die zurwissenschaftlichen Publikation eingereichte Studie ergab nach den Wortender Dresdener Hochschullehrerin bei überwiegend im Freien Beschäftigtenmit hoher UV-Strahlungsexposition ein im Vergleich zur übrigenBevölkerung doppelt so hohes Risiko, an einem Basalzelltumor zuerkranken.Hauterkrankungen insgesamt liegen bei den Berufskrankheiten mit weitemAbstand an der Spitze. 2018 machten sie rund 60 Prozent (!) allerbestätigten Verdachtsmeldungen bei der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (DGUV) aus. "Sie sind somit von hoher medizinischerund gesellschaftlicher Bedeutung," so Prof. Christoph Skudlik,Tagungsleiter der 15. ABD-Tagung, zu der in diesem Jahr in Osnabrück rund300 nationale und internationale Experten aus Wissenschaft, Medizin undgesetzlicher Unfallversicherung unter dem Motto "Perspektiven im Blick -Den Patienten im Fokus" zusammenkamen, um aktuelle Entwicklungen beiberuflich bedingten Hauterkrankungen zu erörtern.Die medizinischen Fakten sind in Fachkreisen unbestritten: Hand- undKontaktekzeme stellen mit annähernd 50 Prozent den größten Teil dergemeldeten Berufskrankheiten dar. Feuchtarbeit führt ungeschützt oft zu(Hand-)Ekzemen, Umgang mit hautbelastenden Substanzen löstKontaktallergien aus, die Arbeit im Freien ohne hinreichenden Schutz vornatürlicher UV-Strahlung ist in vielen Fällen Auslöser von Hautkrebs.Fehlzeiten am Arbeitsplatz sind die mittelbare Folge.Um Vorsorge und Früherkennung geht es bundesweit bei der AktionswocheHaut&Job 2019 mit zahlreichen Informations- und Beratungsangeboten inteilnehmenden Kliniken und Hautarztpraxen. "Nur wer die Gefahren fürseine Haut am Arbeitsplatz kennt, kann sich richtig und frühzeitigschützen," so Prof. Swen M. John, Osnabrück, der für die Initaitivefederführend verantwortlich zeichnet.Rückenwind erhält die bundesdeutsche Kampagne für Hautgesundheit amArbeitsplatz aus Europa. Die 2010 von der europäischen Akademie fürDermatologie und Venerologie (EADV) ins Leben gerufene europaweite"Healthy Skin@Work"-Kampagne findet zunehmend eine breite politischeUnterstützung durch europäische Parlamentarier, die EU-Kommission undeuropäische Sozialpartner, aber auch durch dieWeltgesundheits-Organisation (WHO).Mehr von der Abschlußpressekonferenz der Aktionswoche Haut&Job >>https://www.hautgesund-im-beruf.de/jsp_public/cms2/index.jsp?did=2199Pressekontakt:Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V.Stabsstelle Projekte und ÖffentlichkeitsarbeitRalf B. BlumenthalTel: 02251 7762525Mobil: 0152 0315 8828r.blumenthal@bvdd.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Dermatologen, übermittelt durch news aktuell