Köln (ots) - Nach der 11. Staffel von "Ich bin ein Star - Holtmich hier raus!" stellen sich neun Dschungelcamper einer neuenkulinarischen Herausforderung: Für das Dschungel-Spezial von "Dasperfekte Promi Dinner" tischen sie diesmal allerdings nur ihreeigenen Leibspeisen auf. Los geht es mit der 1. Folge und Gina-LisaLohfink, Florian Wess, Markus Majowski, Alexander "Honey" Keen sowieNicole Mieth am 19.3. um 20:15 Uhr bei VOX. Dass dabei vor allem dieGemüter erhitzt sind, zeigt sich gleich am ersten Abend und ziehtsich bis zum letzten Tag durch, als "Honey" von Florian nicht zudessen Dinner-Abend zugelassen wird.Gastgeberin Nicole Mieth in Stuttgart, Platz 9 im Dschungel ImDschungel war sie eher ruhig und unauffällig, doch bei ihrer "PromiDinner"-Prüfung will sie ein bisschen mehr von sich zeigen."Eigentlich bin ich total hibbelig und mir war im Dschungeltodeslangweilig. Aber ich habe nicht rumgeheult und gejammert,sondern war eher tough", so die 26-jährige Schauspielerin über ihreZeit in Australien. Tough muss sie heute auch als Gastgeberin sein,denn Honey lässt kein Fettnäpfchen aus und drückt ihr gar nichtgentlemanlike gleich zu Beginn Sprüche und rechtfertigt sich damit,dass "Frauen es ja nicht immer nur lieb mögen". Zum Glück ist FlorianWess ein ganz anderes Kaliber und bringt Nicole einen übergroßenBlumenstrauß mit - "High Class"! Die 26-Jährige dankt es ihm prompt,indem sie extra für Florian ein komplett veganes Menü zubereitet."Das war echt hart, richtig viel Arbeit", erkennt der 36-jährigeReality-Star an. Doch Honey, der das Gleiche gegessen hat, kontert:"Die Gewürze üben wir beide noch mal!" Wie viele Punkte wird Nicolealso insgesamt für ihr schwäbisches Menü bekommen?Gastgeber Markus Majowski in Frankfurt, Platz 10 im Dschungel Amzweiten Dinner-Abend will Schauspieler und Komiker Markus Majowskidie meisten Punkte holen. Doch wie werden die anderen das Essenbewerten, wenn sie erfahren, dass Markus große Hilfe von seinemFreund, Sternekoch Martin Scharff, hatte? "Ich möchte euch heuteverwöhnen und ohne Martin würde ich es nicht schaffen", gibt er auchgleich preis. "Völlig ok, dass du Hilfe bekommst. Für mich ist dasmorgen auch Kochunterricht", verkündet Honey. Das Schneiden derPaprika übernimmt der 52-Jährige dann aber höchstpersönlich. Allenscheint es zu schmecken, lediglich Gina-Lisa muss kräftig nachwürzen:"Ich bin in allem extrem, auch beim Würzen!" Und Florian findet esschade, dass die Portionen zu klein waren: "Ich bin nicht sattgeworden." Reicht es für Markus trotzdem zum Sieg und zu 5.000 EuroGewinn für den guten Zweck?Gastgeber Alexander "Honey" Keen in Frankfurt, Platz 7 imDschungel "Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht in Honeys Wohnungdürfen. Er wird seine Show weiterspielen und uns nicht den echtenHoney zeigen", vermutet Nicole am dritten Dinner-Tag. Und sie sollRecht behalten: Honey bestreitet seinen Abend bei einem Freund, "weilwir ja einen großen Tisch brauchen und ich den in meiner Wohnungnicht habe", so der 34-Jährige. Für Gast Florian hat er sich etwasganz Besonderes überlegt: "Ich werde ihm gleich erst mal eine roheKarotte vorsetzen. Dann wird er wahrscheinlich ausrasten. Und danachwird er ein Feuerwerk an veganem Essen serviert bekommen. So versucheich mich heute Abend ins Herz von Florian zu kochen." Soweit derPlan. Denn bei Florian kommt der Gag gar nicht gut an: "Er hat mirein Phallussymbol angereicht und mich so mit einer Möhrebloßgestellt. Der Gag war sehr flach." Auch Gina-Lisa, Florians besteFreundin, kann über den Scherz nicht lachen: "Man kann nicht solcheWitze machen. Der Flori ist da sehr sensibel. Er wollte ohnehin garnicht kommen, aber ich habe ihn überredet." Fremde Wohnung,tatkräftige Unterstützung beim Kochen und dann noch ein Spaß aufKosten eines Gastes - wird Honey die Quittung bekommen?Gastgeberin Gina-Lisa Lohfink (Platz 8 im Dschungel) und GastgeberFlorian Wess (Platz 3) in Fulda Seit 2016 sind Gina-Lisa und Florianein Gesangsduo und sowohl im Dschungel als auch beim "Promi Dinner"unzertrennlich. Gina-Lisa kochte sich nicht nur im Dschungel in dieHerzen ihres Teams, sondern hat schon einmal beim "perfekten PromiDinner" gewonnen. Doch ihr heutiger Abend wird nicht ganz soharmonisch verlaufen wie ihr letztes Mal. Denn Florian hatbeschlossen, dass Honey nicht in das Haus seines Vaters darf."Gestern ist noch etwas Krasses vorgefallen: Gina-Lisa hatte ihreVisagistin dabei und Honey hat sie wie einen Menschen zweiter Klassebehandelt. Sie ist daraufhin in Tränen ausgebrochen und deswegenkommt er heute nicht in unser Haus", so Florian. Und Gina-Lisaergänzt: "Florian und Danielle sind wie meine Familie. Wenn man denenweh tut, ist es das Schlimmste für mich. Das war traurig gestern.Honey wird auch immer arroganter. Ich verstehe nicht, was mit ihm losist. Mich belastet das." Honey erfährt dann allerdings erst anFlorians Tür, dass er nicht erwünscht ist. "Wir können dich leidernicht reinlassen", so Florian, woraufhin Honey antwortet: "Ich findedas völligen Quatsch, total die Schwachsinnsnummer. Total link vondir. Ich habe gestern das klärende Gespräch gesucht, es wurde miraber verwehrt. Das habt ihr schön geplant. Ich habe extra vegan fürdich gekocht und du weißt es nicht zu schätzen." Nicole, diedanebensteht, versucht zu schlichten: "Also ich finde es auch geradeein bisschen heavy. Wir haben hier eine Kochsendung, es ist ja einJob. Ich kann ja nicht sagen, mit der Person drehe ich nicht, daskönnte ich mir nicht erlauben." Und auch Markus versteht die Weltnicht mehr: "Ich kriege Kopfschmerzen von dieser Situation. Ich habealle ganz doll lieb, aber ich möchte jetzt, dass es aufhört!" Und wiebewertet Honey den Abend?: "Natürlich kann ich jetzt nicht das Essenbewerten, sondern nur die schlechteste PR-Aktion 2017." Wird derAbend zu viert dennoch erfolgreich oder bleibt die Stimmung gedrückt?Das alles zeigt VOX am 19.3. um 20:15 Uhr beim Dschungel-Spezialvon "Das perfekte Promi Dinner".Die fünf "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Stars und ihreMenüs im Überblick:Nicole Mieth (26, Schauspielerin) Vorspeise: Flädlesuppe mitHerrgottsbescheißerle Hauptspeise: Schwäbisches NationalgerichtNachspeise: Süße VerführungMarkus Majowski (52, Schauspieler) Vorspeise: LigurischerBrotsalat mit Gambas Hauptspeise: Seeteufel auf SafranrisottoNachspeise: Tiramisu auf TonkabohnenzabaioneAlexander "Honey" Keen (34, Model und Moderator) Vorspeise:Belugalinsen auf Zucchini-Erbsencrème Hauptspeise: Gemüsepfanne anQuinoa und Wildreis mit Salat Nachspeise: Pfannkuchen mit ObstsalatGina-Lisa Lohfink (30, Model) und Florian Wess (36, Reality-Star)Vorspeise: Vegane Kürbis-Gemüsesuppe Hauptspeise: Rollbraten mitKlößen und Rotkohl Nachspeise: Apple-Crumble mit Soja-EisPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell