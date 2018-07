Haustüren von Hörmann: Willkommen zu Hause (FOTO)

Steinhagen (ots) -Es gibt dieses unverwechselbare Gefühl, das sich einstellt, wennman die Haustür aufschließt: Hier ist mein Zuhause! Wohlgefühl,Geborgenheit, Sicherheit - dazu trägt die Haustür maßgeblich bei.Ein herzliches Willkommen soll die Haustür ausstrahlen.Gleichzeitig gilt es, Stabilität und Schutz gegen Kälte, Lärm undungebetene Gäste zu bieten. Somit sind bei der Wahl der richtigenHaustür viele Kriterien hinsichtlich Material, Sicherheitsausstattungund Designvielfalt zu erfüllen. Die Hörmann Haustüren ThermoCarbon,ThermoSafe und Thermo65 bieten je nach Anforderung und Designwunschfür jeden Bauherrn genau die richtige Lösung.Aluminium-Haustüren sind besonders hochwertig, in vielen Designserhältlich und überzeugen mit sehr guten Werten in den EigenschaftenWärmedämmung, Sicherheit, Schallschutz und Stabilität. DieModellreihe ThermoCarbon ist der Wärmedämmweltmeister unter denHaustüren und erfüllt mit der optionalen Sicherheitsausstattung RC 4höchste Sicherheitsansprüche. Das Türblatt ist 100 mm dick und mitCarbon-Glasfaser verstärkt. Auch die Aluminium-Haustür ThermoSafeverfügt mit ihrem 73 mm starkem Türblatt über sehr guteWärmedämmwerte und ist somit auch für Niedrigenergiehäuser undenergetische Sanierungen geeignet.Für ein besonders hohes Maß an Sicherheit werden alleAluminium-Haustüren von Hörmann serienmäßig, also ohne Aufpreis, mitder einbruchhemmenden Sicherheitsklasse RC 3 ausgeführt.Die Haustür Thermo65 ist eine preiswertere Alternative zuAluminium-Haustüren und besteht aus einer Kombination ausStahl-Türblatt und Aluminium-Zarge. Das 65 mm starke Türblatt mitserienmäßigem 5-fach-Sicherheitsschloss und optionaler RC 2Ausstattung ist einbruchhemmend und bietet gute Wärmedämmwerte.Pressekontakt:Verena Lambers | v.lambers.vkg@hoermann.de / 05204 915-282Original-Content von: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell