Haustier-Besitzer aufgepasst: Mit Waschmaschinen von Beko lästige Tierhaare besonders gründlich aus allen Textilien entfernen (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Nicht nur am heutigen Liebe-Dein-Haustier-Tag: Die innovative PetHair Removal Funktion von Beko beseitigt selbst hartnäckigeTierhaare.Ob Hund, Katze oder Kaninchen: Jeder Tierbesitzer kennt dasProblem hartnäckiger Haare auf der Kleidung und den Wohntextilien.Auch gängige Hilfsmittel wie Fusselrollen oder Spezialbürsten bringenoft nicht das gewünschte Ergebnis. Abhilfe schafft nur das Waschender haarigen Teile. Die internationale Hausgerätemarke Beko bietetWaschmaschinen mit entsprechender Pet Hair Removal Zusatzfunktion.Damit wird nicht nur der Lieblingspullover von den Haaren dertierischen Mitbewohner befreit, sondern auch Bettwäsche, Decken undKissenbezüge.Die Zusatzfunktion kann zu vier Waschprogrammen dazu gewähltwerden. Es ergänzt das jeweilige Programm durch eine intensiveVorwäsche sowie einen zusätzlichen Spülvorgang. Dadurch werdenTierhaare aus den Textilien besonders gründlich entfernt und dieLieblingsteile können somit wieder zum Einsatz kommen.Zahlreiche Beko Waschmaschinen sind mit der innovativen Pet HairRemoval Funktion erhältlich: beispielsweise die Modelle WMY 71443PTLE und WMY 81494 PTLE mit jeweils sieben und acht KilogrammBeladungskapazität. Mit 16 verschiedenen Programmen sowie vierZusatzfunktionen beseitigen die beiden Geräte nicht nur Tierhaaresondern auch Verschmutzungen auf Knopfdruck. Neben praktischenFeatures und innovativen Technologien, sind die Haushaltshelfer dankder höchsten Energieeffizienzklasse A+++ besonders sparsam und somitschonend zum Geldbeutel.Bitte geben Sie bei Verwendung der Bilder folgenden Hinweis an:©Beko. Bildmaterial in hochauflösender Qualität finden Sie unterhttp://www.beko-hausgeraete.de/temp/Presse_Beko_Pet_Hair_Removal.zipBildunterschriftenBild 1: Mit der Pet Hair Removal Funktion von Beko werdenunliebsame Tierhaare besonders gründlich aus Kleidung undWohntextilien entfernt.Bild 2: Dank einer umfangreichen Programmauswahl beseitigt derWaschvollautomat WMY 71443 PTLE von Beko neben Tierhaaren auchleichte Verschmutzungen in nur 40 Minuten.Bild 3: Die Waschmaschine WMY 81494 PTLE von Beko ist mit ihrergroßzügigen Beladungskapazität von acht Kilogramm der idealeHaushalthelfer für alle Tierbesitzer.Ausführliche technische Datenblätter zu den Geräten erhalten Sieauf Anfrage oder auf www.beko-hausgeraete.de.Über BekoBeko, die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe,gehört zu den führenden Weiße Ware-Marken in Europa. Das Unternehmenist in mehr als 100 weiteren Ländern präsent. Beko verbindetinnovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellemDesign. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität sowie exzellenterUmwelt- und Leistungsmerkmale werden Beko Produkte von führendeneuropäischen Verbraucherorganisationen vielfach ausgezeichnet.Beko handelt verantwortungsbewusst. Das Unternehmen hat sich densozialen Standards der Business Social Compliance-Initiativeverpflichtet und übertrifft damit die gesetzlichen Anforderungen.Außerdem engagiert sich Beko im Breiten- und Spitzensport. Von 2009bis 2016 war das Unternehmen in Deutschland Hauptsponsor undNamensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL). 2014 wurdezudem eine vierjährige Premiumpartnerschaft mit dem weltbekanntenspanischen Fußballclub FC Barcelona geschlossen.Über ArçelikDie 1955 gegründete Firma Arçelik ist in den Bereichen derProduktion von Hausgeräten, Marketing, After Sales Service undKomponentenfertigung tätig. Die Arçelik-Gruppe gehört zu denführenden Hausgeräteherstellern Europas. Arçelik ist in mehr als 130Ländern weltweit vertreten, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter,produziert in 14 eigenständigen Werken und verfügt über ein großesMarkenportfolio, dem unter anderem die Marken Arçelik, Beko,Blomberg, Elektrabregenz und Grundig angehören.Die Produkte sind vielfach in den unterschiedlichsten Kategorienwie Innovation, Technologie und Design prämiert. Die Arçelik-Gruppebeantragte mehr als ein Drittel der türkischen Patentanmeldungen beider "Weltorganisation für geistiges Eigentum" (WIPO: WorldIntellectual Property Organization). Arçelik ist damit die einzigetürkische Firma unter den Top 200 Unternehmen, die seit fünf Jahrendie meisten internationalen Patentanträge bei der WIPO eingereichthat.Pressekontakt:Beko Deutschland GmbHJale TunaThomas-Edison-Platz 363263 Neu-IsenburgTel. 06102 / 7182-401jale.tuna@beko.comKlenk & HourschAndrea Morlok / Sandra WedelUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTel. 069 / 719 168-162presse@beko.comOriginal-Content von: Beko Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell