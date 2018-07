Hauspreise in der EU um 4,7% gestiegen (FOTO)

Luxemburg (ots) -Die Hauspreise, gemessen durch den Hauspreisindex (HPI), stiegenim ersten Quartal 2018 im Vergleich zum entsprechendenVorjahresquartal in der Europäischen Union (EU28) um 4,7% und imEuroraum um 4,5%.In Deutschland stiegen die Hauspreise im ersten Quartal 2018gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 5,3%. Die höchstenAnstiege wurden in Lettland (+13,7%), Slowenien (+13,4%), Irland(+12,3%) und Portugal (+12,2%) verzeichnet, während die Preise inSchweden und Italien (je -0,4%) sowie in Finnland (-0,1%)zurückgingen.Diese Daten stammen von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell