Hausnotruf - Stiftung Warentest prüft Dienstleistung für Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität

Berlin (ots) - Gemeinsame Erklärung von den Initiatoren,Initiative Hausnotruf und Bundesverband Hausnotrufdienste, sowie denHausnotrufanbietern, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfee.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Sonotel und Volkssolidarität:Aufgrund der hohen Nachfrage nach Hausnotrufdiensten hat dieStiftung Warentest die Dienstleistungsqualität - wie schon 2011 -einer Prüfung unterzogen. Verglichen wurden neun Hausnotrufdienste.Die Testergebnisse werden heute in der aktuellen August-Ausgabe derZeitschrift "test" der Stiftung Warentest veröffentlicht.Im Fokus der Prüfung standen die Qualität der telefonischenBeratung und/oder der Beratung im Haushalt des potenziellen Kunden,die Inbetriebnahme des Gerätes und die Einweisung zur Handhabungsowie die Qualität der Notrufbearbeitung. Besonders hoch bewertetwurde die Leistung der Notrufzentralen. Sie macht 50 Prozent derWertung aus.Der Hausnotruf, ein tragbarer Notrufsender, mit dem im Notfall aufKnopfdruck Hilfe angefordert werden kann, ist eine wichtigeDienstleistung, damit insbesondere Ältere und Menschen mitkörperlichen Einschränkungen möglichst lange und sicher in ihrergewohnten Umgebung leben können.Mittlerweile nutzen bald eine Million Menschen in Deutschland dasAngebot, sich im Notfall rund um die Uhr direkt mit einer der rund180 Notrufzentralen verbinden zu lassen. In der Notrufzentrale sindpersönliche Daten der Kunden hinterlegt, die eine schnelle Hilfedeutlich erleichtern: Adresse, Zugang zur Wohnung,Gesundheitszustand, Vorerkrankungen, verordnete Medikamente, aberauch Kontaktdaten von Angehörigen und Bezugspersonen. Dies ist einbesonderer Mehrwert gegenüber dem Notruf über kommunaleRettungsstellen (112).Die Anbieter von Hausnotrufdiensten beraten ihre Kundenindividuell zu den benötigten und gewünschten Leistungen. Neben derKomplettleistung gemäß SGB XI - der direkten Verbindung mit einerNotrufzentrale per Funksender, der um den Hals oder am Armbandgetragen wird - können auch Zusatzleistungen wie etwa telefonischeErinnerungen zur Medikamenteneinnahme, ein Sturzmelder oder dieHinterlegung eines Schlüssels vereinbart werden.Ein wichtiges Kriterium für die Qualität des Anbieters ist, dassdurch qualifizierte Kräfte in der Notrufzentrale und beim Kunden vorOrt kompetent und vor allem schnell geholfen wird.Ab Pflegegrad 1 übernehmen die Pflegekassen auf Antrag die Kostenfür die Basisleistung, also die Installation eines Notrufsystemssowie die 24-Stunden-Aufschaltung auf die Notrufzentrale. DerDienstleister muss allerdings von der Pflegeversicherung anerkanntsein.Der Hausnotruf hilft nicht nur im Notfall unkompliziert undschnell. Er ist auch eine wichtige soziale Hilfestellung: In wenigerals fünf Prozent aller Notrufe ist es erforderlich, sofort denRettungsdienst zu rufen. In 20 bis 30 Prozent der Fälle könnenbereits Angehörige, Nachbarn oder ein Bereitschaftsdienst denBetroffenen helfen.Hausnotruf, "Hilfe auf Knopfdruck für alle", leistet einenwichtigen Beitrag, um ein sicheres, soziales und selbstbestimmtesLeben - nicht nur im Alter - zu fördern. Zudem werden Rettungsdiensteentlastet, die ambulante Versorgung gefördert sowie Kosten für dasGemeinwesen gesenkt.Hintergrund Die Initiative Hausnotruf und der BundesverbandHausnotrufdienste haben sich zum Ziel gesetzt, für mehr Sicherheit imAlter zu sorgen. Damit Menschen möglichst lange in ihrem vertrautenUmfeld mit einem Höchstmaß an Lebensqualität und Sicherheit lebenkönnen.Bitte kontaktieren Sie die Pressestellen der jeweiligen Mitgliederder Initiative:Ihre Ansprechpartner:Initiative HausnotrufMatthias LangerTel.: 030 - 269 97 166E-Mail: langer@initiative-hausnotruf.dewww.initiative-hausnotruf.deBundesverband HausnotrufdiensteMatthias SandrockTel.: 0561 - 982 04 0m.sandrock@bv-hausnotrufdienste.dewww.bewo.comDeutsches Rotes KreuzSusanne PohlTel.: 030 - 85 404-161E-Mail: pohls@drk.dewww.drk.deJohanniter-Unfall-Hilfe e.V.Therese RaatzTel.: 030 - 269 97 360E-Mail: medien@johanniter.dewww.johanniter.deMalteser Hilfsdienst e.V.Dieter SchlüterTel.: 0221 - 98 22 22 03E-Mail: dieter.schlueter@malteser.orgwww.malteser.orgSonotelMichaela StevensTel.: 040 - 86 66 64 10E-Mail: mail@sonotel.dewww.sonotel.deVolkssolidaritätRalf GlückTel: 0385 - 303 47 484Ralf.glueck@volkssolidaritaet.dewww.hausnotruf-vs.deOriginal-Content von: Initiative Hausnotruf, übermittelt durch news aktuell