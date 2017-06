Hausmesse der WDR mediagroup zeigt Brandbreite des Lizenzportfolios und den optimalen Einsatz von Marketing- und Handelsaktivitäten

Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg) zeichnet für vieleattraktive und international bekannte Lizenzmarken verantwortlich.Auf der Hausmesse am 21. und 22. Juni präsentieren die Experten derWDRmg aktuelle Schwerpunkte in der Verwertung sowie sämtlicheNeuigkeiten zur Markt- und Medienpräsenz von Maus, Shaun das Schaf, QPootle 5, Conni & Co. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr aufden Einsatzmöglichkeiten von Marketing- und Handelsaktivitäten.Bereits zum vierten Mal lädt die WDRmg zum Informationsaustauschein, erstmals ins Stammhaus in der Kölner Innenstadt. Hier erwartetdie Gäste zunächst eine Einführung in die Marketing- undHandelsaktivitäten - von der Sonderplatzierung am PoS, denInformationen zu Themenwelten für den Handel bis hin zu Aktionstagen,wie er etwa am 15. Juli im Kinderkaufhaus MuKK in Münster geplantist. Besonderes Highlight des ersten Tages ist eine exklusiveStadtführung mit der Maus durch das historische Köln. Die Teilnehmererleben so hautnah die jüngste Maus-Kooperation mit dem VeranstalterKöln Tourismus. Abends gibt es im Restaurant und der Bar "The NewYorker | LONG ISLAND" direkt am Rhein Zeit für Networking.Tag zwei des Branchentreffs, in den Räumen der Brauerei Früh mitBlick auf den Kölner Dom, steht ganz im Zeichen des umfangreichenLizenzportfolios der WDRmg und des Themas Crosspromotions. In einemspeziellen Get-together können sich Teilnehmer mit gleichemMarkeninteresse vernetzen und Möglichkeiten für gemeinsameCrosspromotions ausloten."Die Hausmesse soll den Fachbesuchern die große Bandbreite unseresLizenzportfolios und eine professionelle Markenführung praxisnahaufzeigen. Wir setzen immer wieder Vermarktungsimpulse und sind damitein verlässlicher Partner im Markt", erklärt Julia Wurzer,Teamleiterin der WDRmg und verantwortlich für den Bereich Marken."Als Rechteinhaber und -geber machen wir unsere Lizenzmarkenkontinuierlich erlebbar und stärken die Bindung zu den Fans."Das Engagement der WDRmg kommt an: "Wir rechnen im vierten Jahrder Hausmesse mit einer hohen Teilnehmerzahl", berichtet JuliaWurzer. "Die Veranstaltung hat sich in der Branche bewährt, vieleTeilnehmer kommen wieder, weil es eine einzigartige Gelegenheit ist,qualitative Kontakte zu knüpfen und neue Ideen zu entwickeln."Die Hausmesse am 21. und 22. Juni in Köln richtet sich an Kundenund Partner der WDRmg sowie weitere Fachbesucher aus derLizenzbranche und dem Handel.Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per Email erforderlich:Lina.Sumarsana@wdr-mediagroup.com.Weitere Informationen gibt es hier:http://wdr-mediagroup.com/hausmesseBildmaterial steht zum Download bereit unter:http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesPressekontakt:Stefanie RossnerRossner RelationsTelefon +49(0)22192428-144 rossner@rossner-relations.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell