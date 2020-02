Der Hausmeister, der bis zum Ruhestand Multimillionär wurde

Eine Gemeinde in Vermont erlebte 2015 eine Überraschung, als Ronald Read, ein pensionierter Tankwart und Hausmeister, nach seinem Tod fast 8 Mio. US-Dollar hinterließ – und seiner örtlichen Bibliothek und seinem Krankenhaus etwa 5 Mio. US-Dollar vermachte.

Wie Read eine so große Summe anhäufen konnte, mag einen erstaunen oder auch nicht, aber du wirst wahrscheinlich überrascht sein, dass jemand mit moderaten Mitteln, der keine hochdotierte Arbeit hatte, so reich werden konnte. Es wird dich vielleicht auch freuen zu erfahren, dass die von ihm angewandten Strategien auch von uns angewendet werden können.

In Ronald Reads langem Leben – er wurde 92 Jahre alt – tat er viele Dinge, die Finanzexperten empfehlen. Hier findest du heraus, wie er so reich wurde.

Er war geduldig

Zunächst einmal war er geduldig. Der Reichtum von Read wuchs über viele Jahrzehnte hinweg durch die Kraft des Zinseszinseffekts. Stell dir vor, er legte sein Geld mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % an. Als er beispielsweise 500.000 US-Dollar angehäuft hatte, wären 10 % davon ein Gewinn von 50.000 US-Dollar pro Jahr, was ihn auf 550.000 US-Dollar bringen würde. Als er jedoch 1 Mio. US-Dollar erreicht hatte, würde ihm ein 10-prozentiger Gewinn 100.000 US-Dollar einbringen, was ihn auf 1,1 Mio. US-Dollar bringen würde. Bei 3 Mio. US-Dollar wäre ein Gewinn von 10 % satte 300.000 US-Dollar wert, bei 5 Mio. US-Dollar eine halbe Million US-Dollar.

Er lebte unter seinen Möglichkeiten

Ronald Read lebte unter seinen Möglichkeiten – weit darunter. Er fuhr ein altes, preiswertes Auto und hielt seinen alten Mantel mit Sicherheitsnadeln zusammen. Er aß nicht oft auswärts, außer zum preiswerten Frühstück im Café des örtlichen Krankenhauses.

Er sah eher ärmlich aus als wohlhabend, was dazu führte, dass ein Nachbar ihm eine Mütze strickte und ein anderer sein Essen bezahlte. Man berichtet, dass er bei einem Besuch bei seinem Anwalt ziemlich weit weg parkte und einen längeren Spaziergang als nötig in Kauf nahm, um zu vermeiden, dass er Geld in eine Parkuhr stecken musste.

Auch seine Hobbys waren nicht teuer. Anstatt für die Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen oder für teure Reisen zu bezahlen, hackte Herr Read gerne Holz – was ihm auch etwas Geld für die Heizung ersparte. Er vermied es auch, zu viele Bücher zu kaufen, indem er die örtliche Bibliothek besuchte.

Du musst nicht unbedingt so weit unter deinen Möglichkeiten leben wie Read. Man kann einfach sparsam sein und eine gewisse Summe weniger ausgeben, als man einnimmt – und damit schon bedeutenden Reichtum aufbauen. Aber wenn man sich für eine extreme Sparsamkeit entscheidet, kann man sein Geld wirklich noch kräftiger vermehren.

Er hat in Aktien investiert

Als Nächstes investierte er in Aktien. Das ist ziemlich wichtig, denn der Aktienmarkt ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Wohlstand zu schaffen. Sieh dir das langfristige Wachstum von Aktien im Vergleich zu einigen gängigen Alternativen in der untenstehenden Tabelle an. Sie zeigt die Renditen von 1871 bis 2012, die von Professor Jeremy Erfolgel von der Wharton Business School zusammengestellt wurden:

Anlageklasse durchschnittliche jährliche nominale Rendite Aktien 8,1 % ‘Anleihen 5,1 % Staatsanleihen 4,2 % Gold 2,1 % U.S. Dollar 1,4 %

QUELLE: STOCKS FOR THE LONG RUN VON JEREMY SIEGEL

Read hat auch effektiv investiert. Im Portfolio befanden sich viele bekannte Blue-Chip-Namen wie Procter & Gamble, JPMorgan Chase, General Electric und Dow-Unternehmen, in die er viele Jahre investiert hatte.

Er hatte auch bedeutende Positionen in Unternehmen wie AT&T, J.M. Smucker, CVS Health, Bank of America, General Motors, Deere und Johnson & Johnson.

Man könnte einzelne Aktien selbst studieren und auswählen, wie Read es getan hat, aber man muss nicht so weit gehen. Man kann auf lange Sicht recht gut abschneiden, wenn man einfach bei günstigen, breit gefächerten Indexfonds bleibt, wie zum Beispiel einem, der den S&P 500, den Index der 500 größten amerikanischen Unternehmen, abbildet. Indexfonds sind kein lahmer Kompromiss – sie übertreffen die meisten aktiv von Finanzexperten verwalteten Investmentfonds deutlich: Mitte 2019 hatte auf die letzten 15 Jahre gesehen der S&P 500 90 % der großkapitalisierten Aktienfonds übertroffen.

Zu den guten Indexfonds-Kandidaten für dein Portfolio gehören der SPDR S&P 500 ETF (SPY), der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) und der Vanguard Total World Stock ETF (VT).

Er investierte in Dividendenaktien

Du hast vielleicht bemerkt, dass die oben genannten Blue-Chip-Unternehmen im Allgemeinen Dividenden zahlen. Einen guten Teil des Vermögens in Dividendenaktien zu halten, führt tendenziell zu besseren Ergebnissen, wie verschiedene Studien gezeigt haben.

Die Forscher Eugene Fama und Kenneth French, die Daten von 1927 bis 2014 untersucht haben, stellten fest, dass die Dividendenzahler die Nichtzahler mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10,4 % gegenüber 8,5 % übertroffen haben. Das ist ein bedeutender Unterschied.

Stell dir das Portfolio von Read vor. Wenn es bei einem Wert von 2 Mio. US-Dollar eine durchschnittliche Gesamtdividendenrendite von 3,5 % erzielen würde, würde er in einem einzigen Jahr 70.000 US-Dollar aus diesen Aktien einnehmen – das ist Geld, das er in wachsende Aktien umverteilen könnte. Wenn das Portfolio 5 Mio. US-Dollar wert war, würde eine Gesamtrendite von 3,5 % 175.000 US-Dollar liefern. Besser noch, dieser Ertrag würde zusätzlich zum Kursanstieg der Aktien erfolgen und die Dividendenausschüttungen werden mit der Zeit tendenziell erhöht.

Er versuchte immer, Unternehmen zu kaufen und zu halten

Herr Read profitierte auch davon, dass er seine Aktien auch meist langfristig hielt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man nie verkauft – es ist gut, seine Aktien regelmäßig zu kontrollieren und sie zu verkaufen, wenn sie nicht mehr genug Potenzial haben. Aber man sollte versuchen, zu kaufen und zu halten, idealerweise für viele Jahre.

Er ist nicht vorzeitig in Pension gegangen

Wenn du ein Multimillionär (oder nur ein Millionär) werden willst, solltest du vielleicht den Traum vom vorzeitigen Ruhestand aufgeben. Read konnte durch viel Arbeit fast 8 Mio. US-Dollar anhäufen, auch wenn er keine hohen Gehälter verdient hat.

Dieses stetige Einkommen – er ging im Alter von 76 Jahren in den Ruhestand – bedeutete, dass er immer zusätzliches Geld zum Investieren hatte. Er zog sich tatsächlich irgendwann von seinem Job als Tankwart zurück, nur um später wieder als Hausmeister zu arbeiten. Viele Menschen finden den Ruhestand etwas langweiliger als erwartet und vermissen den sozialen Input und die Struktur, die ein regulärer Job bietet.

Er lernte immer weiter

Er nutzte seine örtliche Bibliothek und las regelmäßig das Wall Street Journal. Je mehr du über das Investieren (und darüber hinaus) weißt, desto besser wirst du wahrscheinlich als Investor abschneiden.

Er hat nicht alles perfekt gemacht

Abschließend sei angemerkt, dass Ronald Read, wie wir alle, nicht alles perfekt gemacht hat. Einige seiner Investitionen gingen den Bach runter oder sogar in die Hose – Lehman Brothers ist ein Beispiel dafür. Außerdem hielt er zum Zeitpunkt seines Todes 95 oder mehr Aktien – das ist eine Menge, mit der man kaum mithalten kann, und weit mehr als die überschaubaren 10 bis 20 Aktien, die in der Regel empfohlen werden.

Schließlich ist es im Allgemeinen am besten, sein Geld auf seine besten Ideen zu konzentrieren und es nicht weit und breit zu verteilen. Wenn du deine Aktien nicht genau verfolgen willst und kein großes Vertrauen in Einzelwerte hast, kann es sicherer sein, mehr zu halten, und Indexfonds können noch besser sein.

Insgesamt solltest du jedoch wissen, dass das Beispiel von Herrn Read eines ist, dem wir alle bis zu einem gewissen Grad folgen können und das uns helfen kann, größeren Reichtum anzusparen. Wenn du 50 Jahre lang 500 US-Dollar pro Monat sparst und ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8 % erzielst, kannst du mehr als 3,5 Mio. US-Dollar anhäufen – und das ist ziemlich gut!

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 02.02.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt CVS Health und Johnson & Johnson.

Motley Fool Deutschland 2020