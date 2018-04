Hauskauf: Rechtliches zur Zwangsversteigerung

Liebe Leser,

möglichst kostengünstig an ein Eigenheim zu kommen – davon träumt wahrscheinlich so mancher. Manchmal lässt sich dieser Traum durch den Erwerb eines zur Zwangsversteigerung stehenden Gebäudes realisieren. ARAG Experten erklären, worauf bei Zwangsversteigerungen zu achten ist, damit der neue Eigenheim-Besitzer möglichst viel Freude an seinem Besitztum haben kann.

Auch wenn niedrige Preise locken, ist potenziellen Käufern zu empfehlen, das Objekt der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.