Hausinvest: Fonds und ETF für Immobilienfreunde ist stark

Der Hausinvest Fonds ist ein Immobilienfonds, der vergleichsweise bekannt und über weite Jahre auch erfolgreich gewesen ist. Dabei sind die Kurse in den vergangenen 12 Monaten allerdings nahezu auf der Stelle getreten. In drei Jahren konnte der Fonds auch kaum Kursgewinne fabrizieren, sodass sich die Haupterträge aus den Ausschüttungen ergeben. Die Werte sind in den vergangenen Jahren auch aus charttechnischer Sicht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.