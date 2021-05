Hausinvest-Fonds: Häuser sind extrem gefragt!

Der Hausinvest Fonds hat einen wohlklingenden Namen und man weiß als Anleger sofort, um was es geht. Jedoch ist das Investmentportfolio deutlich weiter gestreut als man meint, denn es wird nicht nur in Häuser investiert, sondern auch in Gewerbeimmobilien und Hotels. Vor allem diese beiden Themen sind während der Corona-Pandemie nicht gut gelaufen.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung