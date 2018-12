Haushaltsplan 2019 vom SWR Rundfunkrat genehmigt (FOTO)

Mainz (ots) -In seiner Sitzung am 7. Dezember in Mainz hat der Rundfunkrat desSüdwestrundfunks (SWR) den Haushaltsplan für das Jahr 2019 beratenund genehmigt. Im Vorfeld hatten bereits die beidenLandesrundfunkräte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie derVerwaltungsrat die Planungen für 2019 eingehend diskutiert. DerVerwaltungsrat hatte den Haushaltsplan in seiner Sitzung EndeNovember bereits festgestellt.In den vergangenen Jahren hat der SWR mit Nachdruck denmultimedialen Umbau in den Programmdirektionen vorangetrieben. Indiesem Zusammenhang wurde die Organisationsstruktur in denProgrammdirektionen, aber auch über diese Direktionen hinweg neugestaltet und entlang der multimedialen Anforderungen ausgerichtet.Die neuen Strukturen sind nach Themen und nicht mehr nur nachAusspielwegen gegliedert, um die Nutzerinnen und Nutzer noch besserund zielgerichteter zu erreichen. Im Haushaltsplan 2019 spiegelt sichnun die Fortschreibung des multimedialen Umbaus wider. In der Planungstehen insbesondere Maßnahmen im Vordergrund, die neue multimedialeArbeitsweisen sowie bereichs- und themenübergreifende Kommunikationfördern sollen und somit auf das Programmmachen der Zukunfteinzahlen. Insgesamt sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2019Aufwendungen in Höhe von 1.366 Millionen Euro vor. Am Ende desHaushaltsjahres ist somit erneut ein ausgeglichenes operativesErgebnis geplant.Gottfried Müller: Überzeugende und solide Haushaltsplanung DerVorsitzende des Rundfunkrats Gottfried Müller: "Sparen, umbauen,investieren - in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Haushaltsplandes SWR für das kommende Jahr. Die überzeugende und solide Planungfür 2019 ist die Basis für gutes Programm, das für die Menschen inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entsteht und sie in ihremLebensalltag begleitet."Hans-Albert Stechl: Haushalt intensiv im Verwaltungsrat diskutiertHans-Albert Stechl, Verwaltungsratsvorsitzender des SWR: "Seit Jahrenbegleitet der Verwaltungsrat die Sparanstrengungen des SWR. DerFeststellung des Haushalts 2019 ging erneut eine intensive Diskussionin der Sitzung des Verwaltungsrats am 23. November 2018 voraus. Dabeiwird immer deutlicher: Ohne eine auskömmliche Finanzierung und einelängerfristige Planungsgrundlage wird der öffentlich-rechtlicheRundfunk absehbar an seine Substanz gehen müssen. Das kann nicht imInteresse einer demokratischen Meinungsbildung und -vielfalt sein."Termine, Tagesordnungen und weitere Sitzungsunterlagen undInformationen zu öffentlichen Gremiensitzungen finden Sie unterhttp://x.swr.de/s/fundfunkrathaushaltPressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell