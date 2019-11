Haushaltsausschuss legt letzte Hand an Etat 2020

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss befasst sich am Donnerstag (12.00 Uhr) abschließend mit dem von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgestellten Bundesetat für 2020. Erfahrungsgemäß werden die Abgeordneten in der sogenannten Bereinigungssitzung noch eine Reihe Änderungen vornehmen - die Sitzung dauert deshalb normalerweise bis spät in die Nacht.



Verabschiedet werden soll der Haushaltsentwurf in zweiter und dritter Lesung in der Woche vom 25. bis 29. November.

Scholz will erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden, also eine schwarze Null schaffen. Er plant wegen der Umsetzung diverser Koalitionsvorhaben vor allem beim Sozialen und auch für den Klimaschutz mit Ausgaben von rund 360 Milliarden Euro, fast vier Milliarden mehr als im laufenden Jahr.

Besonders der Etat von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll steigen. Außerdem wird der Verteidigungsetat nach den Scholz-Plänen um knapp 1,7 Milliarden auf 44,9 Milliarden Euro anwachsen. Auch bei den Ressorts Verkehr (plus 1,59 Milliarden) und Familie (plus 1,36 Milliarden) sind hohe Zuwächse geplant. Familien sollen 2020 unter anderem durch mehr Elterngeld und Kinderzuschlag entlastet werden. Kritiker fordern von Scholz jedoch deutlich höhere Investitionen etwa in die Infrastruktur./tam/DP/he