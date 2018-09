"Haushalten wird dringend benötigtes Geld zum (Über)-leben vorenthalten"

Nürnberg (ots) -- Soziale Leistungen werden häufig nicht in Anspruch genommen- Einkommensarme Menschen überdurchschnittlich oft vonÜberschuldung betroffen- 9. Schlaglicht der Überschuldung: Schuldnerberatung undsozialanwaltlicher AnsatzIm aktuellen Überschuldungsschlaglicht beschäftigt sich Prof. Dr.Ulf Groth, Institut für Weiterbildung und Hochschule Neubrandenburg,mit den Auswirkungen, wenn soziale Leistungen von einkommensarmenMenschen nicht in Anspruch genommen werden. DieÜberschuldungsschlaglichter des Instituts für Finanzdienstleistungene.V. (iff) in Kooperation mit der Stiftung Deutschland im Plusgreifen aktuelle Fragestellungen rund um das Thema Überschuldung auf."Überschuldung und Einkommensarmut scheinen zusammen zu hängen",so Groth. Häufig ließe sich das auf einfache Weise ändern. "DenHaushalten wird dringend benötigtes Geld zum (Über)-lebenvorenthalten", so Groth weiter. Denn in einigen Jobcentern liege dieerfolgreiche Widerspruchsquote bei über 50 Prozent. Das bedeute, dassin einer erheblichen Anzahl von Fällen zustehende Leistungen nichterfolgten.So zielt das 9. Schlaglicht darauf ab, dass Schuldnerberatungendafür sorgen sollten, dass Menschen die Unterstützung auch erhalten,auf die sie so dringend angewiesen sind und auf die sie einenAnspruch haben. "Daher muss Schuldnerberatung auch als Sozial- bzw.Sozialrechtsberatung verstanden werden", so Groth. "DieSicherstellung der materiellen Lebensgrundlage steht an ersterStelle. Erst dann kommt die Sanierung oder die Einleitung einesVerbraucherinsolvenzverfahrens."Laut Statistischen Bundesamt ist der höchste Anteil der beratenenPersonen in der niedrigsten Einkommensklasse zu finden. Das heißt,sie haben ein Monatseinkommen von weniger als 900 Euro zur Verfügung.Wie auch der jährlich erscheinende Überschuldungsreport des institutsfür finanzdienstleistungen e.V. (iff) zeigt, hängen Überschuldung undEinkommensarmut zusammen. Vor allem alleinerziehende Mütter, Paaremit Kind und Personen unter 20 Jahren sind in dieser Einkommensklassevertreten.Das aktuelle Überschuldungsschlaglicht finden Sie hierhttps://www.deutschland-im-plus.de/download-center.htmPressekontakt:Stiftung Deutschland im Plus - die Stiftung für privateÜberschuldungspräventionBeuthener Str. 2590471 NürnbergE-Mail: info@deutschland-im-plus.deURL: http://www.deutschland-im-plus.de/Telefon: 0911 / 9234 950Original-Content von: Deutschland im Plus - Die Stiftung für private Überschuldungsprävention, übermittelt durch news aktuell