Haushalt der BA: Nur noch leichter Überschuss im Jahr 2019 / BA-Presseinfo Nr. 04

Nürnberg (ots) - Die Ausgaben der BA für Arbeitslosengeld sind im letzten Jahrkonjunkturbedingt gestiegen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Überschussvon 2,1 Milliarden Euro deutlich geringer ausgefallen. Für dieses Jahr wird einMinus von 1,3 Milliarden Euro erwartet.Leichter Überschuss dank guter BeschäftigungslageDas Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Plus in Höhe von 2,1 Milliarden Euroabgeschlossen. Das Ergebnis ist um rund 1,6 Milliarden Euro besser alsursprünglich erwartet, liegt aber deutlich unter den Überschüssen der Vorjahre.Im Jahr 2018 lag das Plus noch bei 6,2 Milliarden Euro. Die Konjunkturrücklageder BA lag Ende des Jahres bei 25,8 Milliarden Euro.Christiane Schönefeld, Finanzvorstand der Bundesagentur für Arbeit:"Die Zeit der kräftigen Überschüsse ist vorbei. Die Situation am Arbeitsmarktist derzeit ungewiss und wir müssen den konjunkturellen Trend beobachten. DieBeschäftigung ist hoch, die Ausgaben etwa beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeitsteigen aber spürbar an. Derzeit gehen wir von einem Defizit im laufendenHaushalt aus. Notfalls gehen wir an die Rücklage ran. Die BA wird in diesem Jahrnoch mehr in die Weiterbildung investieren, um dem zunehmenden Fachkräftemangelzu begegnen. Keine sinnvolle Weiterbildung für unsere Kunden wird am fehlendenGeld scheitern."Konjunkturelle Delle führte zu steigenden Ausgaben für ArbeitslosengeldDurch die konjunkturelle Delle waren im letzten Jahr die Ausgaben für einigeLeistungen gestiegen. Für Arbeitslosengeld wurden insgesamt 15,0 Milliarden Euro(+1,3 Milliarden Euro mehr als 2018) ausgegeben, für Insolvenzgeld 842 MillionenEuro (+254 Millionen Euro). Hier musste die BA die Mittel im Jahresverlauferhöhen, da die geplanten Ausgaben nicht ausreichten.Die Ausgaben für Kurzarbeit aus konjunkturellen Gründen sind im letzten Jahr um98 Millionen Euro auf 157 Millionen Euro gestiegen. Hier bewirkte diekonjunkturelle Delle einen Anstieg, der aber geringer ausfiel als imHaushaltsplan erwartet.Weiterbildungen für Arbeitslose und Beschäftigte förderte die BA mit insgesamt1,5 Milliarden Euro. Das sind 195 Millionen Euro mehr als noch im Jahr 2018.Andere Vorzeichen im Jahr 2020, Defizit wird erwartetDer Haushaltsplan 2020 weist ein Defizit von rund 1,3 Milliarden Euro aus.Diesen Fehlbetrag wird die BA aus der Rücklage decken. Hier wirkt sich dieerneute Beitragssatzsenkung aus. Der Beitragssatz ist zu Jahresbeginn nochmalsgesunken und liegt bei 2,4 Prozent. Durch steigende Ausgaben bei derWeiterbildung und dem Arbeitslosengeld wird für dieses Jahr ein Fehlbetragerwartet.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.