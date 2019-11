Der Haushalt der BA 2020: Solide Finanzen in unsicheren Zeiten // BA-Presseinfo Nr. 34

Nürnberg (ots) - Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat heuteden Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen.Der Haushalt 2020 im ÜberblickDen Einnahmen von 36,5 Milliarden Euro stehen Gesamtausgaben von 36,4 MilliardenEuro gegenüber. Die Beitragseinnahmen als Hauptfinanzierungsquelle liegen bei30,8 Milliarden Euro. Der Haushaltsplan sieht einen Überschuss von 0,1Milliarden Euro vor.Investitionen in Weiterbildung und QualifizierungDie BA legt mit ihrem Haushalt 2020 erneut einen Schwerpunkt auf Investitionenin Weiterbildung und Qualifizierung und wird damit ihrer Rolle und ihrerVerantwortung im digitalen und demographischen Strukturwandel gerecht. Mit demseit Jahresbeginn in Kraft getretenen Qualifizierungschancengesetz kann sie auchBeschäftigte und Arbeitgeber umfangreich bei Qualifizierungsmaßnahmen finanziellunterstützen und intensiv mit ihrer Arbeitsmarkt- und Weiterbildungsberatungbegleiten. Die Finanzmittel für die Weiterbildungsförderung werden deshalb imUmfang von 1,9 Milliarden Euro im Haushalt berücksichtigt. Für allearbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind im kommenden Jahr rund 9,3 MilliardenEuro vorgesehen. Keine sinnvolle Qualifizierung wird an fehlenden finanziellenMitteln scheitern. Es steht ausreichend Geld für Fördermaßnahmen zur Verfügung.Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Verwaltungsrates: "Der Strukturwandel ist inden Unternehmen keine Zukunftsvision, sondern bereits in vollem Gange. Jetzt istdie BA gefordert, diesen Wandel aktiv zu begleiten. Die Herausforderung ist, dieFachkräfte am Markt zu halten, zu qualifizieren und den Menschen durch gezielteAngebote die Angst zu nehmen, abgehängt zu werden. Die Unternehmen benötigenUnterstützung bei der Weiterbildung, gegebenenfalls auch durch Kurzarbeit. Fürdiese Aufgaben ist die BA mit dem aktuellen Haushalt gut aufgestellt."Solide Vorsorge bei eingetrübter KonjunkturDer Haushalt der BA für 2020 sendet weitere positive Signale: Es ist gelungen,eine solide Vorsorge für schlechtere Zeiten zu treffen. Aber: Die eingetrübteKonjunktur hinterlässt in Form von deutlichen Ausgabesteigerungen bereitskonkrete Spuren. So wurden bis Ende September dieses Jahres rund 11,3 MilliardenEuro für Arbeitslosengeld aufgewendet, 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.Durch die Beitragssenkung zu Jahresbeginn sind die Einnahmen im Haushalt um zehnProzent gesunken. Angesichts der wirtschaftlichen Risiken ist eine stabileRücklage erforderlich, um Mehrausgaben bei Arbeitslosengeld und Kurzarbeit inmöglichen künftigen Krisenzeiten finanzieren zu können. Die prognostizierteRücklage liegt Ende 2020 bei 26,1 Milliarden Euro.Steffen Kampeter, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, betont:"Die Wirtschaft befindet sich wieder in schwierigerem Fahrwasser. DieBundesagentur für Arbeit muss die Eigenanstrengungen der Unternehmen undBeschäftigten effektiv und effizient flankieren: Durch die Sicherung vonFachkräften aus dem In- und Ausland, sinnvolle Förderung von Weiterbildung,Unterstützung von Kurzarbeit, Absicherung und Förderung von Arbeitslosen - unddas alles bei dauerhaft niedrigem Beitragssatz. Das stärkt das Vertrauen inunseren Sozialstaat und die Wirtschaftskraft unserer Unternehmen. Der neueHaushalt legt für die Arbeit der BA eine gute Grundlage."Informationen zum Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit finden Sie imInternet unter www.arbeitsagentur.mediaFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter:www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell