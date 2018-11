Der Haushalt der BA 2019: Grundstein für Entlastung der Beitragszahler gelegt // BA-Presseinfo Nr.30

Nürnberg (ots) - Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit(BA) hat heute den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. DerHaushalt legte den Grundstein dafür, dass ab dem 1. Januar 2019 dieBeitragszahler in einer Höhe von rund sechs Milliarden Euro entlastetwerden können. Die finanziellen Mittel für aktiveWeiterbildungsförderung werden aufgestockt.Der Haushalt 2019 im ÜberblickDen Einnahmen von 35,1 Milliarden Euro stehen Gesamtausgaben von34,5 Milliarden Euro gegenüber. Die Beitragseinnahmen alsHauptfinanzierungsquelle liegen bei 29,6 Milliarden Euro. DerHaushaltsplan, der auf Grundlage der vorgesehenen Beitragssatzsenkungerrechnet wurde, sieht einen Überschuss von 0,5 Milliarden Euro vor.Die prognostizierte Rücklage liegt bei 24,3 Milliarden Euro.Entlastung für Beitragszahler ab dem 1. Januar 2019Der Gesetzgeber plant, zu Jahresbeginn 2019 den Beitrag zurArbeitslosenversicherung um 0,4 Prozentpunkte abzusenken. Zusätzlichsoll der Beitragssatz befristet bis Ende 2022 um weitere 0,1Prozentpunkte gesenkt werden. Betriebe und Beschäftigte müssen somitab 2019 pro Jahr fast sechs Milliarden Euro weniger in dieArbeitslosenversicherung einzahlen.Peter Clever, Vorsitzender des Verwaltungsrates, betonte: "Ichfreue mich, dass der Haushalt der BA die Voraussetzungen für einefinanzielle Entlastung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch einen deutlich sinkendenBeitragssatz geschaffen hat. Aufgrund der guten konjunkturellen Lageund historisch niedriger Arbeitslosenzahlen kommt niemand an einerBeitragssatzsenkung vorbei. Der Haushalt der BA für 2019 sendet abernoch weitere positive Signale: Es ist uns nicht nur gelungen, einesolide Vorsorge für schlechtere Zeiten zu treffen, sondern zugleichwichtige Impulse für den Ausbau der Weiterbildungsförderung zusetzen. Keine sinnvolle Qualifizierung scheitert an fehlendenfinanziellen Mitteln. Es steht auch weiterhin ausreichend Geld fürFördermaßnahmen zur Verfügung".Mehr Geld für QualifizierungsmaßnahmenDie Beitragssatzsenkung ist Bestandteil des geplantenQualifizierungschancengesetzes der Bundesregierung. Der Bundesagenturfür Arbeit fällt vor dem Hintergrund des digitalen unddemographischen Strukturwandels eine wichtige Rolle zu: Mit demgeplanten Gesetz kann sie Beschäftigte und deren Arbeitgeber nochumfangreicher bei Qualifizierungsmaßnahmen finanziell unterstützenund mit ihrer Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsberatung bzw.Weiterbildungsberatung begleiten. Die Finanzmittel für dieWeiterbildungsförderung werden im BA-Haushalt von 1,66 Milliarden auf2,10 Milliarden Euro aufgestockt. Für alle arbeitsmarktpolitischenMaßnahmen sind im Haushalt im kommenden Jahr rund 10,0 MilliardenEuro vorgesehen.Annelie Buntenbach, alternierende Vorsitzende desVerwaltungsrates, betont: "Wir müssen die guten Zeiten nutzen, um unsfür schwierige Zeiten vorzubereiten. Weiterqualifizierung im Job istnicht nur Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg, sondern für denErhalt des Arbeitsplatzes. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass imHaushalt der Bundesagentur für nächstes Jahr ein Schwerpunkt auf dieInvestitionen in Weiterbildung und Qualifizierung gelegt wird. DieBundesagentur wird intensiv bei den dafür in Frage kommenden Personenund Betrieben werben. Präventive Arbeitsmarktpolitik spielt vor demHintergrund der Digitalisierung eine entscheidende Rolle."Informationen zum Hörfunkservice der Bundesagentur für Arbeitfinden Sie im Internet unter www.ba-audio.de.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter:www.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell