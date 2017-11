Haushalt 2018 - Verantwortung für die Zukunft/217,9 Millionen Euro stehen für EKD-Aufgaben insgesamt zur Verfügung

Hannover (ots) -Sperrfrist: 13.11.2017 16:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die in Bonn tagende Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) hat sich am 13. November 2017 in erster Lesung mit demHaushaltsentwurf für das Jahr 2018 befasst. WichtigsteFinanzierungsquelle ist die von den Landeskirchen aufzubringendeAllgemeine Umlage. Diese steigt um 5 Prozent auf 90,8 Millionen Euroan. Darin schlägt sich die weiterhin noch positiveKirchensteuerentwicklung der Landeskirchen in den vergangenen dreiJahren nieder, erläuterte Ratsmitglied Andreas Barner, der denHaushaltsentwurf in die Synode einbrachte. Barner unterstrich inseiner Rede vor den EKD-Synodalen: "Die mittelfristige Entwicklungder Kirchensteuer ist zwar noch nicht abschätzbar, aber langfristigwird mit einer negativen Entwicklung gerechnet, die dem rückläufi-genTrend der Entwicklung der Kirchenmitgliederzahlen entspricht. DieZahl der evangelischen Kirchenmitglieder sank 2016 erneut, um 1,6Prozent im Vergleich zu 2015. Umso mehr Dank gebührt denjenigen, dieals Kirchensteuerzahler die Arbeit der Kirche maßgeblichfinanzieren!" Vor dem Hintergrund der zu erwartendenEinnahmerückgänge sei nun zielgerichtet an inhaltlich auszurichtendenAusgabenkürzungen zu arbeiten und bei anstehendenPrioritätensetzungen auch die Impulse aus dem Reformationsjubiläum zuberücksichtigen. Für 2018 sieht der Haushaltsentwurf nur einenmoderaten Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um 2,2 Millionen Euroauf insgesamt 217,9 Millionen Euro vor.Zur Finanzierung des Reformationsjubiläums erläuterte AndreasBarner: "Ich würde diese Finanzierung wie ich dies auch imUnternehmen tun würde nicht 'Kosten' nennen wollen", so das Mitglieddes Rates der EKD, "sondern eine bewusste Investition in dieSichtbarmachung der Kirche, in die Sichtbarmachung des christlichenGlaubens". Im Jahr 2017 ist ein erhöhter Zuschussbedarf für denVerein Reformationsjubiläum e. V. in Höhe von 6,5 Millionen Euroentstanden. Weitere Vorsorge für 2017 ist mit einem Betrag von 3, 5Millionen Euro für möglicherweise notwendige weitere Zuwendungengetroffen. In den Haushaltsplan 2018 ist ein Ansatz von 2 MillionenEuro für die ausstehende Abwicklung in 2018 aufgenommen. "Damitgewährleistet die EKD, dass sie für alle finanziellenVer-pflichtungen aus der Gestaltung des Reformationsjubiläumseintreten kann", so die Stellvertretende Vorsitzende desHaushaltsausschusses der Synode Angelika Weigt-Blätgen in ihremBericht gegenüber der Synode.Bonn, 13. November 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell