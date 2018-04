Hauseigentümer für Straßenschäden haftbar

Liebe Leser,

Hausbesitzer haben die Pflicht, Straßenschäden vor ihrem Gebäude zu beseitigen. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm (Az.: 9 U 78/13) hervor. Im verhandelten Fall war ein Radfahrer in den Abendstunden auf einem unbeleuchteten, für Fahrräder freigegebenen Uferweg des Dortmund-Ems Kanals in Münster unterwegs. In Höhe eines Hauses wies der Weg eine fünf Zentimeter hohe, in einem Winkel von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.