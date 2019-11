Zu Hause rund um die Uhr betreut - Der Weg zu einer Europäischen Haushaltshilfe

Köln (ots) - Der Einsatz einer europäischen Haushaltshilfe zur Unterstützung imAlltag kann für pflegebedürftige Personen sinnvoll sein und pflegende Angehörigeentlasten. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche drei Modelle zur Beschäftigungeiner europäischen Pflegekraft existieren und welche Vor- und Nachteile siebeinhalten.Frau S. ist 86 Jahre alt und hat seit kurzem den Pflegegrad 4. Allein kommt sienicht mehr zurecht. Einkaufen, Kochen, Körperpflege - bei all dem ist sie aufUnterstützung angewiesen. Auch die Wohnung kann sie ohne Hilfe nicht mehrverlassen. In ein Pflegeheim will sie aber auf keinen Fall ziehen. Ihre Tochterhat sie in den letzten Jahren gepflegt und unterstützt, doch jetzt schafft siees nicht mehr. Da sie berufstätig ist, kann sie nur morgens und abendsvorbeikommen. In der anderen Zeit ist Frau S. allein in der Wohnung. Aus demBekanntenkreis kam der Tipp, eine europäische Haushaltshilfe zu engagieren,zumal zwei Zimmer in der Wohnung von Frau S. ohnehin ungenutzt sind.Der Einsatz einer europäischen Haushaltshilfe zur Unterstützung im Alltag könntefür Frau S. sinnvoll sein und sie und ihre Tochter entlasten. Dabei ist eswichtig zu wissen, welche drei Möglichkeiten existieren und welche Vor- undNachteile sie beinhalten:ArbeitgebermodellEine Möglichkeit ist die Hilfskraft fest anzustellen, also einen unmittelbarenVertrag mit der Haushaltshilfe zu schließen. Damit wird dann entweder diepflegebedürftige Person selbst oder ein Angehöriger zum Arbeitgeber mit denentsprechenden Rechten und Pflichten. Hierzu zählen unter anderem die Zahlungvon Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen, des geltenden Mindestlohnssowie die Gewährung von Urlaub und die Beachtung der Vorgaben desArbeitszeitgesetzes. Ein direkter Vertrag bietet die Möglichkeit, dass derArbeitgeber die für ihn wichtigen Leistungen individuell mit dem Arbeitnehmervereinbaren kann. Hierbei muss sich der Vertrag entsprechend an das deutscheArbeitsrecht halten.SelbstständigenmodellEine zweite Möglichkeit besteht darin, eine selbstständige Haushaltshilfe zuengagieren. Diese Variante kann aus Sicht des Pflegebedürftigen den Vorteilhaben, dass z. B. keine Steuern und Sozialabgaben zu zahlen sind. Dieanfallenden Steuern und Sozialabgaben werden hier von der selbstständigenHaushaltshilfe gezahlt. Diese Möglichkeit sollte jedoch gut geprüft werden, dadiese Variante die Gefahr der Scheinselbstständigkeit in sich birgt. EineSelbstständigkeit setzt u. a. voraus, dass die Haushaltshilfe mehrereAuftraggeber hat. Hat die Haushaltshilfe beispielsweise keine weiterenAuftraggeber, so kann sie auch im Nachhinein als angestellt eingestuft werden,so dass Sozialversicherungsbeiträge nachträglich gezahlt werden müssen. Diesesind dann vom Pflegebedürftigen zu zahlen, auch die Arbeitnehmeranteile.EntsendemodellDie dritte Möglichkeit ist die Entsendung durch ein ausländisches Unternehmen.In diesem Fall ist die Haushaltshilfe beim ausländischen Unternehmen angestellt,welches für den Lohn und die entsprechenden Sozialabgaben zuständig ist. InDeutschland gibt es mittlerweile Vermittlungsagenturen, die mit entsprechendenAnbietern im EU-Ausland zusammenarbeiten. Die Stiftung Warentest hat 13bundesweit tätige Vermittlungsagenturen getestet und gibt entsprechendeHinweise, worauf bei der Auswahl zu achten ist.Grundsätzlich gilt es in allen Modellen zu berücksichtigen, dass Haushaltshilfenkeine 24-Stunden-Hilfen sind und die Vorgaben des deutschen Arbeitsrechtseinzuhalten sind. Auch sind Haushaltshilfen keine Pflegekräfte und dürfendemnach nicht die medizinische Versorgung des Pflegebedürftigen übernehmen.Europäische Haushaltshilfen finanzierenNeben der grundsätzlichen Entscheidung, ob Frau S. eine Haushaltshilfe bei sicheinziehen lassen will, müssen natürlich die Kosten geklärt werden. Diese könnenabhängig von der Beschäftigungsform und den Anbietern stark variieren. So zeigendie Testergebnisse der Stiftung Warentest eine Preisspanne der monatlichenBetreuungskosten von 1.470 bis 3.400 Euro.Frau S. bekommt monatlich 728 Euro als Pflegegeld überwiesen. Den Betrag kannsie zur Finanzierung einsetzen. Zusätzlich hat sie Anspruch auf so genannteVerhinderungspflege, für Zeiten in denen ihre Tochter für die Pflege - z. B.wegen Urlaub - nicht zur Verfügung steht. Dafür zahlt die Pflegeversicherung biszu 1.612 Euro für bis zu sechs Wochen im Jahr. Der Betrag kann um 806 Euroerhöht werden, wenn Frau S. für diesen Betrag keine Kostenerstattung für dieKurzzeitpflege in Anspruch nimmt. Im Einzelfall kann auch mit diesen Mitteln dieausländische Haushaltshilfe finanziert werden. Der Betrag kann um 806 Euroerhöht werden, wenn Frau S. für diesen Betrag keine Kostenerstattung für dieKurzzeitpflege in Anspruch nimmt. Im Einzelfall kann auch mit diesen Mitteln dieausländische Haushaltshilfe finanziert werden. Das sollte zuvor aber mit derPflegeversicherung von Frau S. abgeklärt werden. 