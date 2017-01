Hausbesitzer kombinieren verschiedene Wärmequellen / GfK-Umfrage zu Heizungen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

Hamburg (ots) -Hausbesitzer mit einer Ölheizung setzen besonders oft zusätzlichauch auf erneuerbare Energien. Das zeigt eine GfK-Umfrage unter mehrals 3.500 Hauseigentümern in Deutschland. Demnach nutzen 52,3 Prozentder ölbeheizten Haushalte eine weitere Wärmequelle. Am häufigstenbilden Holzkaminöfen und Solarwärme-Anlagen das zweite Standbein. Mitder Ölheizung als Basis der Wärmeversorgung sind 94 Prozent derbefragten Ölheizungsbesitzer zufrieden oder sehr zufrieden. In denvergangenen Jahren wurden bei der Heizungsmodernisierung überwiegendeffiziente Brennwertheizungen eingebaut. Ausschlaggebend für denVerbleib bei der Ölheizung ist laut Umfrage für viele Hausbesitzerunter anderem das gute Kosten-Nutzenverhältnis.Förderung von Brennwerttechnik sinnvoll"Für das Gelingen der Energiewende sind zuverlässige undkostengünstige Maßnahmen das A und O. Heizungsmodernisierungen mitmoderner Brennwerttechnik bieten hier eine sehr gute Lösung", erklärtAdrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme und Oeltechnik(IWO), das die Befragung in Auftrag gegeben hat. Die Ziele derEnergiewende seien klar formuliert, offen bleibe hingegen dieKostenfrage. "Bei der Umsetzung der Klimaschutzziele imGebäudebereich sind pragmatische, technologieoffene Lösungen gefragt,die von den Menschen mitgetragen werden", meint Willig. "DerVerbraucherwille darf nicht ignoriert werden." Mit bewährten undakzeptierten Technologien könnten noch große Schritte beimKlimaschutz vollzogen werden. "Moderne Brennwertheizungen zeichnensich durch hohe Effizienz aus und sorgen für eineTreibhausgasminderung von bis zu 30 Prozent. Deshalb ist die aktuellestaatliche Förderung hierfür sehr gut angelegt und sollte fortgeführtoder ausgebaut werden. Leider weist der Klimaschutzplan derBundesregierung in dieser Frage in eine andere Richtung", so Willig.Was Hausbesitzer an der Ölheizung schätzenWie die GfK-Befragung, die Ende 2016 durchgeführt wurde, zeigt,beurteilen Besitzer einer Ölheizung insbesondere die Möglichkeit derfreien Lieferantenwahl positiv: 90,1 Prozent sind damit zufriedenoder sehr zufrieden. Zudem stehen die Langlebigkeit (88,6 Prozent),Sicherheit (87,6 Prozent) und Zuverlässigkeit (84,9 Prozent) derTechnik bei Hausbesitzern sehr hoch im Kurs. Auch die bedarfsgerechteBevorratung im eigenen Tank erreicht mit 86,9 Prozent starkeZufriedenheitswerte. "Öl-Brennwerttechnik verfügt über zahlreicheVorteile und eignet sich hervorragend für eine Kombination miterneuerbaren Energien. So werden Emissionen weiter reduziert",erklärt Willig. Langfristig sei darüber hinaus der Einsatz zunehmendtreibhausgasreduzierter, flüssiger Brennstoffe möglich.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 23 51 13-884Fax +49 40 23 51 13-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut f?r W?rme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell