Hausbauportal Musterhaus.net und Finanzierungsplattform Starpool intensivieren Zusammenarbeit

Lüneburg (ots) -- Musterhaus.net bietet vorqualifizierte Baufinanzierungsanfragen bei Starpool, dem marktführenden, anbieterunabhängigen B2B-Portal für Baufinanzierungen, Privatkredite und Bausparen- Jährliches Lead-Angebot wird aufgrund der großen Nachfrage deutlich ausgeweitet - auf fünfstelligen Bereich- Zahlreiche Vorteile für unabhängige Baufinanzierungsvermittler und BaufamilienLüneburg (ots) - Die Hausbaubranche hat von der gestiegenen Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie profitiert, auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen bleibt passend dazu auf weiterhin hohem Niveau. Der Markt für Baufinanzierungen ist entsprechend umkämpft. Gefragt sind deshalb vor allem Finanzierungsanfragen in bestmöglicher Qualität, die maximale Aussichten auf einen für alle Beteiligten erfolgreichen und nutzbringenden Abschluss haben - für Vermittler wie auch Baufamilien.Als einer der größten B2B-Marktplätze für Hausfinanzierungen mit mehr als 6 000 aktiven Nutzern, 400 teilnehmenden Banken und bisher über 1,2 Mio. Finanzierungen fungiert in Deutschland die gleichnamige Online-Plattform der Starpool Finanz GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der DSL Bank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG und ihrem Technologie-Dienstleister Hypoport SE. Unabhängige Baufinanzierungsvermittler können über Starpool unkompliziert Leads erwerben. Mit dem integrierten CRM-Tool können sie Baufi-Interessenten durch die gesamte Customer Journey begleiten und diesen ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten.Nur Anfragen finanzierbarer Bauherren - dank VorqualifizierungGeliefert werden Anfragen bei Starpool in immer stärkerem Umfang durch das größte deutsche Hausbauportal Musterhaus.net, welches seit einigen Monaten zusätzlich zum Kerngeschäft Hausanfragen auch Anfragen für Baufinanzierungen vermittelt. Mit wachsendem Erfolg, der vor allem auf der Qualität der Anfragen beruht. "Wir sind einer von sehr wenigen Anbietern vorqualifizierter Leads im Baufinanzierungsbereich. Die Baufinanzierungsvermittler wissen das sehr zu schätzen - und zwar erfreulicherweise immer mehr", berichtet Albert Schwarzmeier, der geschäftsführende Gesellschafter der Musterhaus.net GmbH: "Mit der hohen Qualität unserer Anfragen, also mit Leads von tatsächlich finanzierbaren Bauherren mit validierter Bau-Intention, setzen wir uns klar ab vom Wettbewerb."Überzeugt ist auch Starpool-Geschäftsführer Harald Amendt: "Die hochwertige Beratung zur Immobilie von Musterhaus.net wird ergänzt durch eine anbieterunabhängige Finanzierungsberatung unserer Baufinanzierungsvermittler. Die Kunden erhalten bei einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben kompetente Unterstützung für eine optimale Finanzierung und unsere Partnerbanken freuen sich auf bestens vorbereitete Finanzierungsanfragen. Das ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Musterhaus.net deutlich intensivieren können."Ziel ist es, jährlich Baufinanzierungsanfragen im fünfstelligen Bereich über Starpool zu vermitteln.Vorteile für alle BeteiligtenAuch bei Musterhaus.net ist man erfreut über den Ausbau der Kooperation. "Die Zusammenarbeit mit Starpool ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn für uns - und auch für alle anderen Beteiligten: Neben dem starken Netzwerk einer der größten Banken des Landes haben wir mit den unabhängigen Baufi-Beratern einen neuen, interessanten Kundenkreis erschließen können. Diese erzielen mit uns überdurchschnittliche Abschlussquoten, da sie sich viel weniger mit nicht aussichtsreichen bzw. nicht finanzierbaren Anfragen beschäftigen müssen. Und auch unsere vermittelten Musterhaus.net-Baufamilien profitieren. Einerseits von hochqualitativer Beratung durch sehr engagierte Finanzvermittler, andererseits von bestmöglichen Finanzierungskonditionen", fasst Schwarzmeier die Vorteile zusammen.Über Musterhaus.netMusterhaus.net aus Lüneburg ist mit 3 Mio. Besuchern im Jahr das größte Hausbauportal Deutschlands. Bauinteressierte finden rund 2 000 Häuser von 330 Hausanbietern zum Vergleichen sowie viele Produkte rund ums Haus, wie Küchen, Garagen oder eine Baufinanzierung. Etwa jedes fünfte neu gebaute Haus in Deutschland wird über eine Anfrage bei Musterhaus.net verkauft. Im Mai 2021 wurde das Unternehmen zum dritten Mal in Folge vom Nachrichtensender n-tv als "Deutschlands bestes Hausbau-Portal" ausgezeichnet.Mehr Info: https://www.musterhaus.net/presseÜber StarpoolDie Starpool Finanz GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der DSL Bank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG und ihrem Technologie-Dienstleister Hypoport SE. Sitz des Unternehmens ist in Lübeck. Starpool hat das Ziel, es dem Vertriebspartner so einfach wie möglich zu machen und über die Plattform Finanzdienstleistungsabschlüsse bei mehr als 400 Produktanbietern zu tätigen. Das Unternehmen betreibt dabei als Vermittlungskoordinator einen unabhängigen Qualitäts- und Finanzierungsservice.Mehr Info: www.starpool.dePressekontakt:Musterhaus.net GmbHChristian WiardsVor dem Bardowicker Tore 4921339 LüneburgTel.: 04131 29885-0E-Mail: presse@musterhaus.netInternet: https://www.musterhaus.netOriginal-Content von: Musterhaus.net GmbH, übermittelt durch news aktuell