Hausbau statt Miete: Junge Familien profitieren am meisten (FOTO)

Behringen (ots) -Hohe Mieten, niedrige Zinsen - diese Situation macht den Hausbaufür junge Familien besonders attraktiv. Fehlendes Eigenkapital solltedabei keine Hürde sein.Während in nahezu allen deutschen Städten die Mieten steigen, sinddie Zinsen für Immobilienkredite weiterhin auf einem niedrigenNiveau. Das führt dazu, dass der Kauf von Wohneigentum im Vergleichzur Miete immer attraktiver wird. Eine Studie des Instituts derdeutschen Wirtschaft (IWD) zeigt: die Kosten für eine selbstgenutzteImmobilie liegen mehr als 30 Prozent unter denen für eineMietwohnung.Laut Statista.de zahlten Mieter im Jahr 2017 rund 7 Euro pro m2,während Eigentümer gerade einmal knapp 5 Euro pro m2 investieren. ImJahr 2006 zahlten Mieter noch knapp 6 Euro pro m2 während Eigentümerfast 7 Euro pro m2 zahlen mussten.Auf den ersten Blick scheint der Hausbau teurer. Doch man darf nievergessen, dass die Investition in ein Eigenheim langfristig demeigenen Vermögensaufbau dient, während die Miete vor allem demVermieter hilft seine Immobilien zu refinanzieren und Gewinn zumachen", sagt Jürgen Dawo, Gründer von Town & Country Haus,Deutschlands meistgebauten Markenhaus.Das IWD Köln hat in ihrem Vergleich von Miete und Tilgungsrate fürden Hausbau ermittelt, dass je länger der Finanzierungszeitraum fürein Eigenheim ist, desto größer ist der Vorteil gegenüber einerMietwohnung. Ist das Haus bis zum Rentenbeginn abbezahlt, habenEhepaare durchschnittlich rund 600 Euro mehr im Monat zur Verfügungals Mieter. Selbst moderate Zinserhöhungen schmälern diesen Vorteilnicht. Bei einem Zinsanstieg auf 3,5 Prozent bei einemFinanzierungszeitraum von 35 Jahren, liegen die Kosten für Zins,Tilgung und Instandsetzung in vielen Regionen trotzdem noch unter denstetig steigenden Mieten.Fehlendes Eigenkapital sollte kein Hindernis für den Hausbau seinDie Studie des IWD Köln hat noch einmal bestätigt, je früher manbaut, desto besser! Leider fehlt es vielen jungen Familien anEigenkapital, aktuell haben gerade einmal 11 Prozent allerMieterhaushalte mehr als 50.000 Euro auf der hohen Kante.Viele junge Paare haben zwar ein regelmäßiges Einkommen undsichere Arbeitsverhältnisse, aber hatten bisher, zum Beispielaufgrund von Studium oder Ausbildungskosten, keine Möglichkeit, Geldzur Seite zu legen. Die niedrigen Zinsen erschweren zudem dieKapitalbildung.Zum Glück gibt es mittlerweile die Möglichkeit, den Hausbau ohneEigenkapital zu finanzieren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfülltsind. Denn viele können sich ein Haus auf Basis ihrer regelmäßigenEinkünfte leisten", sagt Marco Termeer, Baufinanzierungsexperte beiTown & Country Haus.Hausbau ohne Eigenkapital - Das sollten Sie beachtenNatürlich gilt bei der Baufinanzierung: je mehr Eigenkapital,desto besser. Als ideal gelten 25 Prozent Eigenkapital für denHausbau. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Hausbau ohneEigenkapital nicht möglich ist. Das Eigenkapital wirkt sich positivauf die Finanzierungskonditionen aus, aber letztlich ist auch eineVollfinanzierung beim Hausbau denkbar.Voraussetzung hierfür ist ein solides und regelmäßigesFamilieneinkommen. "Außerdem achten die Banken darauf, dass derLebensstil eine höhere Sparneigung aufweist", sagt Termeer vom Town &Country Finanzierungsservice. Was bedeutet das? Wer ohne Eigenkapitalein Haus finanzieren möchte, sollte seinen Urlaub und sein neuesSmartphone nicht unbedingt über einen Kredit finanzieren, denn dieswerten Banken eher als konsumfreudigen Lebensstil und somit alsRisiko für die Baufinanzierung.Wichtig beim Hausbau ohne Eigenkapital ist es, realistischeinzuschätzen, wie viel monatliche Rate eine Familie verkraften kann.Dabei sollte auch immer eine Reserve für unvorhergesehene Kosteneingeplant werden. Im Idealfall werden auch die Möbel, Tapeten bzw.Farbe für das neugebaute Haus nicht über den Kredit finanziert,sondern nach und nach aus Eigenmitteln bezahlt.Wer seinen Hausbau ohne Eigenkapital finanziert, sollte besondersgroßen Wert auf Sicherheit legen. Neben einer soliden Planung derbeim Hausbau anfallenden Kosten und Garantieleistungen, wie einerFinanzierungSumme-Garantie, sollten die Bauherren eine Risikolebens-und eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Darüber hinaus könnendie derzeit niedrigen Zinsen mit einer langen Zinsbindungsfristgesichert werden.Die optimale Finanzierungsstrategie sollte gemeinsam mit einemBaufinanzierungsberater erstellt werden. Dieser sollte einenSachkundenachweis nach §34 i GewO als Immobilardarlehensvermittlervorweisen können.Hausbau zu mietähnlichen Konditionen ist möglichEinerseits steigen die Baukosten, vor allem durch hoheEnergiesparauflagen, steigende Handwerker-Löhne und hoheBaunebenkosten. Andererseits gibt es nach wie vor Einsparpotentiale,die den Hausbau zu mietähnlichen Konditionen ermöglichen.So bieten große Markenhaus-Anbieter Haustypen an, die aufgrundihrer standardisierten Bauweise ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis bieten und dabei trotzdem genügendGestaltungsspielraum für die Bauherren lassen. Auch gilt es, seinentatsächlichen Platzbedarf genau einzuschätzen. Wer mit 30 m2 stattmit 45 m2 pro Person rechnet, kann seine Baukosten bereits spürbarsenken. Gleiches gilt natürlich für die Grundstücksgröße - wievielGarten möchte man sich tatsächlich gönnen?Ein weiterer Kostentreiber beim Hausbau ist der Keller. Hierfürgibt es günstige Alternativen, wie eine Abstellkammer, eine Ankleideim Schlafzimmer oder ein ausgebauter Dachboden.Auch muss beim Hausbau nicht alles auf einmal fertig werden.Garten und Außenanlage können nach und nach verschönert werden - jenachdem wieviel Zeit und Budget vorhanden ist. Und wer vielleicht dieein oder anderen Möbel aus der alten Mietwohnung mit in das neueEigenheim nimmt, kann ebenfalls sein Budget schonen.Eine wirkliche Entlastung für junge Familien beim Hausbau wäre dieSenkung der Baunebenkosten. Insbesondere die hohe Grunderwerbsteuerist eine echte Belastung. Junge Bauherren mit wenig Eigenkapitalwürden von Freibeträgen bei Steuern oder von staatlichenKreditausfallgarantien profitieren. Zwar wird mit dem Baukindergeldein erster Schritt zur Eigentumsförderung unternommen, aber dasreicht noch nicht aus, um Normalverdienern den Weg in die eigenenvier Wände zu erleichtern", so Jürgen Dawo von Town & Country Haus.Pressekontakt:Annika LevinTown & Country Haus Lizenzgeber GmbHHauptstr. 90 E99820 Hörselberg-Hainich OT BehringenTel. 036254-7 5 0Fax 036254-7 5 140E-Mail presse@tc.dewww.HausAusstellung.deOriginal-Content von: Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH, übermittelt durch news aktuell