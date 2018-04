Hausbau mit grünem Daumen - Außenanlage bei Finanzierung einkalkulieren

Hamburg (ots) - Sommerliche Temperaturen lassen Bauherren vonlauen Abenden auf der eigenen Terrasse träumen. Damit der Wunsch nachblühenden Beeten und grünem Rasen in Erfüllung geht, solltenzukünftige Eigentümer ihre Vorstellungen möglichst konkretisieren."In Grundzügen planen viele Häuslebauer zwar grob, wie dieWohlfühloase aussehen soll. Dabei unterschätzen viele allerdings, wiedie Höhe der anfallenden Kosten am Ende ausfällt. Bei einer solidenBaufinanzierung sollte der Garten daher auf jeden Fall bereits imVorhinein einkalkuliert sein", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Planung ist das A und OUm die Kosten für Außenanlagen möglichst genau zu berechnen,sollten Bauherren zunächst überdenken, welcher Stil zum Haus passt,wie die Aufteilung von Beeten, Terrasse, Teich und Co. sein soll undwie groß die einzelnen Bereiche werden. "Favorisieren Bauherrenbeispielsweise eine bestimmte Art, wie beispielsweise einenSteingarten, sind sie in der Farb- und Materialwahl sowie derAnordnung stark eingeschränkt. Aber auch pflegeleichte Gärten könnenin der Anschaffung sehr kostenintensiv sein. Hier gilt es genauabzuwägen, wie viel Arbeit und Kosten der Traumgarten verursachendarf", so Scharfenorth weiter. Um das Grundstück auf Rasen und Co.vorzubereiten, können Häuslebauer bereits in der Bauphase die alteErde von den vorhandenen Maschinen abtragen und neue Muttererdeanliefern lassen. So sparen sie die zusätzlichen Kosten durchnachträgliches Abtragen ein.Einfahrt, Terrasse und Garage - Details entscheidenVergleichsweise kostengünstig ist die Gestaltung der Einfahrt,wenn Bauherren das Pflaster selbst verlegen. Bei der Wahl derPflastersteine sollte allerdings Qualität einem günstigen Preisvorgezogen werden. Hier sind mit etwa 20 Euro pro Quadratmeter zurechnen. Auch bei der Terrasse lassen sich Einsparungen vornehmen.Eine überdachte Terrasse bietet Schutz vor Sonne und Regen,allerdings sind die zusätzlichen Kosten nicht zu verachten.Sonnenschirm oder Markise sind beispielsweise deutlich günstiger alsstabile Überdachungen aus Holz oder Metall. Ähnliches gilt auch fürdie Entscheidung zwischen Garage und Carport. Ein Carport ist mit biszu 4.000 Euro zwar deutlich billiger, bietet aber auch wesentlichweniger Komfort. Garagen können hingegen mehr als doppelt so vielkosten und erfordern im schlimmsten Fall eine Baugenehmigung. Liegtdiese nicht vor, wird das Gebäude abgerissen.Zaun oder Hecke?Schmiedeeiserne Zäune vermitteln ein Gefühl von Sicherheit undverleihen dem Haus Eleganz sowie Exklusivität. Diese haben aber einenstolzen Preis: Pro Meter sind mit etwa 100 Euro zu rechnen.Maschendrahtzäune sind mit etwa zehn Euro pro Meter dafürerschwinglich. Alternativ bieten dichte Hecken Schutz vor neugierigenBlicken und sorgen für zusätzliches Grün im Garten.Teich und PoolNeben Blumen und Büschen hegen viele Bauherren den Wunsch nacheinem eigenen Pool oder Teich. Fällt die Entscheidung zugunsten einesPools, sind mit Kosten von bis zu 30.000 Euro zu rechnen.Preisgünstige Modelle zum Aufstellen starten dagegen bei etwa 1000Euro. Auch ein Teich kann mehrere tausend Euro erfordern, besonderswenn sich darin teure Fische wie Kois tummeln sollen. Für die gesamteGartengestaltung gilt: Die Preise sind nach oben offen. Deshalbsollten Bauherren sich vorher genau überlegen, was sie sich leistenkönnen und wollen. Grundsätzlich sollten sie daher mit 30 bis 70 Europro Quadratmeter rechnen. Umfasst das Grundstück eine Fläche von1.000 Quadratmetern, sind also Beträge bis zu 70.000 Euro möglich."Bei diesen Summen ist es also sinnvoll, die Außenanlage sodetailliert wie möglich zu planen, um das volle Einsparpotenzialauszuschöpfen. Und ein wichtiger Tipp für später: Je aufwendiger dieGestaltung desto höher fallen auch die späteren Unterhaltskostenaus", rät Scharfenorth. Soll der Traum vom Haus mit Gartenverwirklicht werden, stellt sich die Frage nach der passendenFinanzierung. Wie hoch die Hypothekenzinsen ausfallen, erfahrenInteressierte tagesaktuell unterhttps://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/. 