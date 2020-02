Hausarzt bei psychischen Beschwerden erster Ansprechpartner

Baierbrunn (ots) - Wer sich oft traurig oder ausgelaugt fühlt, kann als Ersteszum Hausarzt gehen. "Zum Glück stellen psychische Probleme kein so großes Tabumehr dar wie früher, aber manche Patienten scheuen sich noch, sie beim Hausarztanzusprechen", sagt der Haus- und Betriebsarzt Dr. Christoph Grassl aus Münchenim Patientenmagazin "HausArzt". Doch gerade auch für solche Beschwerden seienHausärzte da. "Wenn Sie sich häufig müde und erschöpft fühlen, nicht wissen, wasmit Ihnen los ist, kann das eine beginnende Depression sein." Als Hausarzt macheer in solchen Fällen den großen Check mit Blutbild, um abzuklären, ob körperlichalles in Ordnung ist. "Aber ich spreche auch die familiäre und beruflicheSituation an", erläutert der Mediziner. "Mein Ziel ist es zu verhindern, dassdie Patienten noch tiefer in ein Loch geraten." Oft schreibe er sie daher ersteinmal für zwei bis drei Wochen krank. Zudem verordne er viel Ruhe, Bewegung,eventuell ein Antidepressivum oder ein leichtes Schlafmittel. Mit dieserniedrigschwelligen Behandlung lasse sich schon viel erreichen "und bei bis zu 80Prozent der Patienten eine Depression verhindern".Körperliche Beschwerden oft psychosomatischManche Patienten kommen laut Grassl mit körperlichen Beschwerden wieRückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen oder ständigenInfekten. "Vielen davon ist nicht bewusst, dass zahlreiche Beschwerdenpsychosomatisch sind und eine Depression dahinterstecken kann."Ein Hausarzt ersetze zwar keinen Psychotherapeuten, aber er könne den Patientenauf die richtige Spur bringen, erläutert der Mediziner. Gerade Menschen mitBurn-out seien oft so erschöpft, dass sie erst einmal Ruhe bräuchten. "Dernächste Schritt ist dann die Überweisung zur Psychotherapie oder an einepsychosomatische Klinik."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasPatientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperationmit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 1/2020 wird bundesweit inHausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4512584OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell