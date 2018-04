Hausapotheke zweimal im Jahr ausmisten

Baierbrunn (ots) - Die Hausapotheke in den eigenen vier Wändensollte jeder zweimal jährlich überprüfen und ausmisten. Nicht mehrgebrauchte oder abgelaufene Medikamente sollten dann aussortiert undzugleich fehlende ersetzt werden, wie das Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber" empfiehlt. Einzelne Pillen und Blister ohne Umverpackung,die man nicht mehr zuordnen kann, gehören entsorgt. Wichtig ist,Arzneimittel keinesfalls in der Toilette hinunterzuspülen. DennRückstände können die Umwelt belasten. Je nach Wohnort ist eineEntsorgung über den Hausmüll, über Recyclinghöfe oderSchadstoffmobile möglich. Apotheken und die Gemeinden geben dazuAuskunft. Im Internet sind unter www.arzneimittelentsorgung.deausführliche Informationen zu finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell