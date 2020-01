Haus von früherem Autoboss Ghosn in Tokio durchsucht

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

TOKIO (dpa-AFX) - Ermittler haben in Tokio das Haus des vor der japanischen Justiz geflohenen Ex-Autobosses Carlos Ghosn durchsucht.



Das meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Der in Japan auf Kaution freigelassene Ghosn war vor wenigen Tagen überraschend mit einem Privatjet in der libanesischen Hauptstadt Beirut gelandet. Wie ihm die Flucht gelang, war zunächst unklar.