Das Haus fit machen für den Klimawandel / Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung (FOTO)

Köln/Kürten. (ots) -Experten sind sich sicher: Das Klima verändert sich unaufhaltsam.Laut dem Weltklimarat "Intergovernmental Panel on Climate Change"(IPCC) wird die weltweite durchschnittliche Temperatur bis zum Jahr2100 um +1,8°C bis +4,0°C steigen. Die Folgen: Dürren undErnteausfälle im Sommer, Starkregen, Hochwasser, Stürme und Gewitternehmen zu. Es ist also an der Zeit, unsere Häuser unter die Lupe zunehmen und genau zu schauen, ob sie auf diesen Wandel vorbereitetsind.Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD), zuständig für die Analyse,Vorhersage und Projektion der meteorologischen Vorgänge desKlimawandels und dessen Auswirkungen, wird in diesem Zusammenhangkonkret. Er erwartet zukünftig mehr Stürme, Starkregen undHitzewellen. "Es scheint sinnvoll, sich schon heute auf eine Zukunftmit mehr Klima- und Wetterextremen auch in Deutschland einzustellen",betont DWD-Experte Dr. Thomas Deutschländer.Auch die Wirtschaft stellt sich auf Veränderungen ein.Großversicherungen und Rückversicherer beschäftigen sich inzwischenverstärkt mit dem Klimawandel, seinen Folgen und möglichenErstattungsansprüchen, verursacht durch immer häufigere Stürme,Überschwemmungen und dauerhafte Regenfälle. "Klar ist: Es wird mehrextreme Wetterphänomene geben... Und sie werden in ihren Auswirkungengrößer sein als die Naturkatastrophen der Vergangenheit... Es sindAnpassungen der Gesellschaft notwendig", erklärt Dr. Joachim Wenning,Vorstandsvorsitzender der Münchner Rück AG.Fünf Tipps für HausbesitzerDazu gehören auch Anpassungen, die unsere Gebäude betreffen. Dennsie sind den immer häufigeren Extremwetterlagen besonders ausgesetzt.Laut Diplom-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertretender technischerLeiter des Sanierungsspezialisten ISOTEC, gibt es in diesemZusammenhang ganz konkrete, überschaubare Maßnahmen, die aber großeWirkung zeigen. Hier seine fünf Tipps für jeden Häuslebauer undImmobilienbesitzer:1. Angesichts heftiger Wetterereignisse empfiehlt es sich nach dengängigen Regelwerken zu bauen. Barrierefreie Schwellen an Balkon-oder Kellertüren sind darin beispielsweise nicht vorgesehen, auchwenn sie bequem sind. Besser eine Stufe von 15 Zentimetern, wennirgendwie möglich, in Kauf nehmen. Denn sie hält Regenwasser davonab, ins Hausinnere einzudringen.2. Bei allen Gebäuden die älter als 30 Jahre alt sind, sollte einProfi überprüfen, ob die Abdichtungen - Horizontalsperre gegenaufsteigende und Außenabdichtungen gegen seitlich aus dem Erdreicheindringende Feuchtigkeit - noch intakt sind oder gegebenenfallserneuert werden müssen. Steigendes Grundwasser kann auch ganzplötzlich gegen Kellerböden drücken. Ein Experte sollte auch hierüberprüfen, ob die vorhandenen Abdichtungen dem standhalten können.3. Viele Häuser sind in den letzten 30 bis 40 Jahren gebautworden. Die Abflüsse aus dieser Zeit, vor allem an denKellerabgängen, sind häufig verstopft oder defekt und können dasRegenwasser nicht mehr abführen. Eine regelmäßige Instandsetzung istunabdingbar.4. Man sollte vom Dachdecker regelmäßig die Dachflächeninspizieren lassen um sicher zu sein, dass hier keine Undichtigkeitenvon Stürmen vorliegen.5. Am Übergang zwischen Gebäude und Kanalanschlüssen fehlengelegentlich sogenannte Rückstauklappen. Nicht nur in Regionen miteiner starken Witterungsbelastung sollten Hausbesitzer eineRückstausicherung in ihrem Gebäude einbauen. Zunehmende Starkregenüberlasten die Kanalisationen, was zu Rückstauproblemen undGebäudeschäden durch Hochwasser führen kann. Rückstausicherungenbewahren das Haus dann wirkungsvoll vor Schäden.