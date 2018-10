Haus eingestürzt / Bauarbeiten am Nachbargrundstück waren verantwortlich (FOTO)

Berlin (ots) -Es dürfte wohl neben Brand und Überschwemmung zu den schlimmstenVorstellungen von Immobilieneigentümern gehören, dass ihr Hausplötzlich einstürzt. Bei einem Objekt im Rheinland war das der Fall.Die Ursache dafür war schnell ermittelt: eine Baustelle auf demNachbaranwesen mit erheblichem Erdaushub. Im Zivilprozess stelltesich heraus, dass der mit den Aushubarbeiten betraute Bauunternehmergegen die anerkannten Regeln der Technik verstoßen habe. Ein solchesVerhalten spricht laut Information des Infodienstes Recht und Steuernder LBS in den Augen der Justiz bereits von sich aus für dieVermutung, dass eventuell auftretende Schäden darauf zurückzuführensind. Wenn ein Unternehmen an solchen Aushubarbeiten teilnehme, dannmüsse es nicht nur vor Beginn, sondern auch während der Arbeitenprüfen und sicherstellen, dass dem Nachbargebäude kein Schaden drohe.Im konkreten Fall war es um einen Streitwert in Höhe von rund 200.000Euro gegangen. (Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 16 U 6/17)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell