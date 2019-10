Haus der Patenschaften: Plan International eröffnet neues Büro / Einweihung mit Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Hamburg ist um ein wichtiges Haus reicher: Dr. Peter Tschentscher, ErsterBürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, hat heute Mittag das neueBürohaus der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland eingeweiht.Das "Haus der Patenschaften" wurde von der Stiftung "Hilfe mit Plan" direktgegenüber von Plans Stammsitz in Hamburg-Barmbek errichtet. Mit dem zusätzlichenHaus werden die Räumlichkeiten erweitert, um in der Entwicklungszusammenarbeitvor allem auch das Thema "Lead" voranzutreiben. Es setzt damit ein Zeichen fürmehr Chancengleichheit und politische Teilhabe von jungen Menschen."Plan International setzt sich weltweit für die Rechte von Kindern undJugendlichen ein, damit sie eigene Perspektiven für ihr Leben entwickeln und zustarken Persönlichkeiten heranwachsen können", sagt Bürgermeister Tschentscher."Auch für die Stadt Hamburg ist Plan International ein wichtiger Partner, zumBeispiel bei der Integration geflüchteter Kinder oder bei der Fortbildung haupt-und ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Ich danke Plan International und demHamburger Team für ihre Arbeit und wünsche Ihnen viel Erfolg mit neuenProjekten, die im "Haus der Patenschaften" entstehen.""Das Haus der Patenschaften ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Arbeit",sagt Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan International Deutschlandsowie der Stiftung "Hilfe mit Plan": "Von hier aus wird in Zukunft unsereweltweite Programmarbeit gestaltet und koordiniert. Ein besonderer Dank giltunseren langjährigen Förderinnen und Förderern, ohne sie wäre dieser Neubaunicht möglich gewesen. Damit sind wir für die Umsetzung unserer Projekte in über50 Ländern bestens aufgestellt und alle Mitarbeitenden von Plan InternationalDeutschland und dem Plan Shop sind wieder an einem Standort vereint.""In dem Neubau schaffen wir auch ein Zentrum der Expertise für die weltweiteGleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen - und damit für die Bekämpfungvon Armut", sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan InternationalDeutschland. "Von hier aus bilden wir Netzwerke und initiieren wirkungsvolleProgramme und Projekte zur politischen Teilhabe und Einflussnahme. Kinder undJugendliche, insbesondere junge Mädchen und Frauen, sollen dazu befähigt werden,sich für einen gesellschaftlichen und politischen Wandel einzusetzen, um beiEntscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitbestimmen und ihr Umfeld aktivmitgestalten zu können."Plan International hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen und vor allemMädchen darin zu stärken, politische und gesellschaftliche Verantwortung zuübernehmen. Das Ziel: 100 Millionen Mädchen weltweit sollen bis 2022 lernen,leiten, entscheiden und sich entfalten können. Im Anschluss an die Einweihungwurde in einer Gesprächsrunde mit Aydan Özoguz, MdB, über die Bedeutungpolitischer Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen diskutiert.Das Hamburger Büro von Plan International Deutschland betreut mehr als 340.000Patenschaften weltweit. Die Stiftung "Hilfe mit Plan" ist Bauherr und vermietetdie Räumlichkeiten an Plan International Deutschland und den Plan Shop. So habendie Mieter langfristige Planungssicherheit zu günstigen Mietkosten und dieStiftung kann die Mieteinnahmen nach Abzug der Kosten wieder in Projekte desVereins investieren. Der Plan Shop hat im Erdgeschoss des "Hauses derPatenschaften" ein öffentlich zugängliches Ladengeschäft mit fair gehandeltenProdukten aus Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.70, 22305 Hamburg- Alexandra Tschacher, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell