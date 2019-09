Haus & Grund stellt Sechs-Punkte-Plan für Wohnraum in Rhein-Main vor

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eigentümerverband Haus & Grund hat einen Sechs-Punkte-Plan zur Verbesserung des Wohnungsangebots im Ballungsraum entwickelt.



Welches Potenzial die Organisation für das Rhein-Main-Gebiet sieht, will Professor Karsten Tichelmann von der Technischen Universität Darmstadt am (heutigen) Donnerstag (11.00 Uhr) in Frankfurt vorstellen.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hatte vorige Woche in Wiesbaden Berechnungen des Regionalverbandes Frankfurt präsentiert, wonach bis zu 5000 zusätzliche Wohnungen auf Supermarktdächern im Rhein-Main-Gebiet entstehen. Die Pläne für die Aufstockung der typischerweise einstöckigen Gebäuden sieht der Minister als "Teillösung" für neuen und bezahlbaren Wohnraum. Im Sommer hatte Al-Wazir im Landtag erklärt, er sehe im Umkreis von 30 Zug-Minuten um den Frankfurter Hauptbahnhof Potenzial für 200 000 Wohnungen./fie/DP/zb