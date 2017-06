HausInvest: Offener Immobilienfonds mit stetigem Wachstum!

Lieber Leser,

der HausInvest Immobilienfonds ist einer der bekanntesten Fonds dieser Anlageklasse und hat dabei in den vergangenen Jahren in aller Regel stetige Ergebnisse präsentieren können. Nach Ausschüttungen geht der Kurs dabei um das entsprechende Ausschüttungsvolumen nach unten, sammelt aber im Laufe der folgenden Monate den Anspruch auf neue Auszahlungen wieder an. Die Gesamtkostenquote TER ist mit 1,09 % vergleichsweise gering. Bezogen auf ein Jahr beträgt die Performance derzeit 1,95 %. Die Volatilität fällt auf denselben Zeitraum bezogen mit 0,51 % ebenfalls gering aus. Derzeit profitiert der Fonds zudem vom geringen Zinsniveau, das die Bautätigkeit und -nachfrage und damit die Preise in dem Sektor in Deutschland hat anziehen lassen.

Fonds im Aufwärtstrend

Zudem befindet sich der Fonds im technischen Aufwärtstrend, wie technische Analysten bestätigen. Wesentliche Neuigkeiten können die Fondsexperten derzeit nicht erkennen, was umgekehrt bedeutet, dass die Geschäftstätigkeiten normal verlaufen. Aktuell hat das Management etwa 76 % des Fondsvermögens in Immobilien investiert. 23 % vom Kapital sind nach Deutschland geflossen, ebenso viel in Großbritannien, 13 % in Frankreich und nur 6 % in den USA.

Solange das Immobilienpreisniveau in Europa angesichts des Zinsniveaus stabil bleibt, ist der Fonds deutlich im grünen Bereich.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.