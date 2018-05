Hauptversammlungs-Showdown in München / Fliegt Ex-Minister Peter Ramsauer aus dem SKW-Aufsichtsrat?

Berlin (ots) - In wenigen Tagen findet die Hauptversammlung derSKW AG in München statt. Schafft es Firmenchef Kay Michel wieder dieVeranstaltung zu sabotieren? Fliegt Ex-Minister Peter Ramsauer ausdem Aufsichtsrat? Lässt sich die brutale Enteignung der Aktionäredurch den US-Fonds Speyside Equity noch verhindern?Die geplante Übernahme der SKW Stahl-Metallurgie AG durch denUS-Fonds Speyside Equity mit Hilfe des neuen Insolvenzgesetzes (ESUG)ist ein Wirtschaftskrimi mit illustren Akteuren. In diversen Rollentreten auf:1. Insolvenzverwalter-Schwergewicht Christian Gerloff (ESCADA)2. Ex-Minister Peter Ramsauer (CSU)3. Ex-Minister Alfred Sauter (CSU)4. CSU-Spezl und Super-Lobbyist Klemens Joos (EUTOP)5. Die Brutalo-Rechtsanwälte der Stuttgarter Kanzlei Gleis Lutz6. Ex-Evonik-Manager Oliver Maier vom US-Hedgefonds SpeysideEquity7. SKW-Ruinator und Alleinvorstand Kay MichelParallelen zur Schlammschlacht um den Suhrkamp-Verlag werdendeutlich. Dort war derselbe Insolvenz-Spezialist wie bei SKW am Werk:Andreas Spahlinger von Gleis Lutz.Der Überfall auf die SKW Stahl-Metallurgie AG ist ein Raubzug, denJuristen und Börsenhallodris ausheckten. Die Beute sind profitableBeteiligungen auf der ganzen Welt. Opfer sind Aktionäre, die um ihrErspartes gebracht werden sollen.Wie es dazu kommen konnte, beschreibt das Blogwww.der-grosse-firmenraub.de des Journalisten undKommunikationsberaters Marcus Johst, der eine Vorliebe für dieAufarbeitung komplexer Wirtschaftsaffären hat.Johst zeichnet anhand seiner Recherchen nach, wie demUS-Hedgefonds Speyside Equity unter Ausnutzung des neuenInsolvenzrechts (ESUG) die Firma SKW Stahl-Metallurgie Holding AG indie Hände gespielt werden soll.Die SKW-Hauptversammlung am kommenden Freitag (18.5.2018) inMünchen verspricht spannend zu werden.Pressekontakt:Marcus Johst, Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40,Büro 2408, 10117 Berlin; Tel.: +49 173 2457313, E-Mail:marcus@johst.comOriginal-Content von: Der große Firmenraub, übermittelt durch news aktuell