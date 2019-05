Hauptversammlung der KSB SE & Co. KGaA: Nach Jahr des Umbruchs die Weichen auf Wachstum gestellt

Frankenthal (ots) - Nach einem Jahr des Umbruchs und derKonsolidierung hat der Frankenthaler Pumpen- und ArmaturenherstellerKSB die Weichen auf Wachstum gestellt und blickt auf ein positiveserstes Quartal 2019 zurück. In der Hauptversammlung des Konzerns am29. Mai im Frankenthaler CongressForum erläuterte Dr. StephanTimmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, die Geschäftsentwicklung2018.Auftragseingang und Umsatz sind um 38,2 Mio. EUR auf 2.303,5 Mio.EUR bzw. um 41,0 Mio. EUR auf 2.245,9 Mio. EUR gestiegen. OhneWährungseinflüsse wäre das Plus mit 6 % bzw. 6,1 % deutlich höherausgefallen und hätte im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Ergebnis(EBIT) war mit 74,7 Mio. EUR nicht zufriedenstellend und lag deutlichunter dem des Vorjahres. Negativ ausgewirkt haben sich zum einenSonderabschreibungen, mit denen das Unternehmen Impairment-RisikenRechnung getragen sowie auf die aktuellen politischenRahmenbedingungen im Geschäft mit dem Iran reagiert hat. Zum anderenwar es die bereits zum Halbjahr angekündigte Risikovorsorge für einGroßprojekt in Großbritannien.Angesichts dieser Ergebnisentwicklung stimmten die Aktionäre einerdeutlich geringeren Dividende von 3,00 EUR für die Stammaktien und3,38 EUR für die Vorzugsaktien (nach 7,50 EUR bzw. 7,76 EUR) zu. "Wirschütten dennoch dieses Jahr mehr als 40 Prozent an unsere Aktionäreaus. Dies ist ein deutliches Signal, das zeigt, dass wir an dieStärke und langfristige Ertragskraft des Unternehmens glauben", sagteTimmermann. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet dasUnternehmen einen Auftragseingang zwischen 2.350 Mio. EUR und 2.500Mio. EUR, einen Umsatz zwischen 2.300 Mio. EUR und 2.450 Mio. EURsowie ein EBIT zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR.Ausführlich erläuterte Timmermann das Ende 2018 eingeleiteteStruktur- und Wachstumsprogramm CLIMB 21, mit dem KSB die Weichen auflangfristiges, profitables Wachstum stellt. Beispiele dafür sindunter anderem der Ausbau der Standorte in Grovetown, Georgia (USA)und Shirwal in Indien sowie die Investitionen in die digitaleTransformation des Unternehmens. Einen breiten Raum nahmen zudem dieAktivitäten in die Stärkung der Marke KSB und des Service ein, derunter dem Markennamen KSB SupremeServ neu ausgerichtet und zu einerstarken Stütze des Geschäfts ausgebaut wird.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen undArmaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist miteigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten undServicebetrie-ben auf fünf Kontinenten vertreten. Rund 15.700Mitarbeiter erzielen einen Umsatz von mehr als 2,2 Mrd. EUR.Weitere Information finden Sie in unseremKSB-Online-Geschäftsbericht unterhttp://geschaeftsbericht2018.ksb.comPressekontakt:Wilfried SauerTel + 49 6233 86-1140wilfried.sauer@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell