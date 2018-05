--------------------------------------------------------------Ausführliche Infoshttp://ots.de/GwkvDf--------------------------------------------------------------Bockenem/Münster/Hannover (ots) -Die AGRAVIS bricht auf zu neuen Ufern und nimmt mit ihremStrategieprogramm unter dem Namen "Hanse" Kurs auf eine erfolgreicheZukunft. Andreas Rickmers, Vorsitzender des Vorstandes der AGRAVISRaiffeisen AG, ließ bei der Hauptversammlung des Agrarhandels- undDienstleistungsunternehmens in Bockenem/Niedersachsen vor den rund850 Aktionären und Gästen keinen Zweifel daran, dass die Hanse-Segelrichtig gesetzt sind."Mit Hanse setzen wir uns ambitionierte Wachstumsziele, diedeutlich über die aktuellen Umsatz- und Renditeziele derMittelfristplanung hinausgehen. Wir sind davon überzeugt, dass amEnde des Konsolidierungsprozesses nur eine Handvoll leistungsstarkerAnbieter das Agrargeschäft in Deutschland bestimmen werden",unterstrich Rickmers: "Hier wollen wir dabei sein". Die Notwendigkeitder Kurserneuerung machte er auch an den Geschäftszahlen 2017deutlich, die zuvor Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff erläuterthatte.Bei einem Umsatz von 6,4 Mrd. Euro schloss die AGRAVIS dasGeschäftsjahr 2017 mit einem Plus von rund 3,8 Prozent ab. Dazutrugen vor allem der Agrarhandel, das Futtermittel- undTechnik-Geschäft sowie die Bereiche Märkte und Energie bei. Insgesamtkonnte die AGRAVIS ihr operatives Ergebnis EBIT mit 74 Mio. Euro um7,3 Prozent verbessern. Die Investitionen stiegen zudem auf 87 Mio.Euro - bei zunächst geplanten 63 Mio. Euro - an. Eine eindeutigeBewertung gab AGRAVIS-Chef Andreas Rickmers dann zum Ergebnis vorSteuern ab: "Ich bin mit unserem Ergebnis von 25,3 Mio. Euro vorSteuern nicht zufrieden. Denn auch wenn dieses Ergebnis vor allemdurch Einmal-Belastungen zustande gekommen ist, haben wir nicht daserreicht, was wir uns für das Jahr 2017 vorgenommen hatten." Trotzdembetonte Rickmers: "Das Jahr 2017 war für die AGRAVIS einWachstumsjahr, in dem wir wichtige Weichen für unseren künftigenErfolg gestellt haben." Dabei zielte er nicht nur auf EBIT-Wachstum,mehr Investitionen und zukunftsweisende Akquisitionen ab, sondernauch auf den eingeleiteten systematischen Strategieprozess Hanse.Für 2018 plant das Unternehmen, wie Rickmers und Schulte-Althoffbetonten, bewusst konservativ. "Der Markt und die Rahmenbedingungenhaben sich nicht wesentlich verändert." Deshalb sollen sich derUmsatz bei 6,5 Mrd. Euro, die Bilanzsumme bei rund 1,9 Mrd. Euro, dasErgebnis vor Steuern bei rund 42 Mio. Euro und die Eigenkapitalquotebei rund 30 Prozent einpendeln. Aufbauend auf diesen Zahlen stellteRickmers dann die Herausforderungen dar, die nach Veränderungenverlangen. Der AGRAVIS-Vorstandsvorsitzende erläuterte das anhand vonvier Punkten:- Die Landwirtschaft in Deutschland stehe vor einer dramatischenKonsolidierung.- Die ökologische Landwirtschaft werde weiter an Bedeutunggewinnen.- Die Digitalisierung in der Landwirtschaft wird sichbeschleunigen.- Durch den demografischen Wandel werde der Wettbewerb umqualifizierte Mitarbeiter härter.Zusammenfassend meinte Rickmers damit, dass der Agrarmarkt sichmit zunehmender Geschwindigkeit wandle - Margen und Mengen würdensich in Deutschland perspektivisch rückläufig entwickeln. "Deshalbwerden in sich konsolidierenden Märkten die Kundenfokussierung,leistungsstarke Angebote und Prozesse sowie realisierte Synergien undSkaleneffekte zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren - auch für uns."Damit ebnete Rickmers den Weg für den laufenden StrategieprozessHanse, dem als Basis ein neues AGRAVIS-Leitbild zugrunde liegt.Zentrale Botschaft des Leitbildes, die als Vision formuliert ist:"AGRAVIS-Kunden sind erfolgreicher als andere."Weitere aktuelle Berichte zu den Themen Geschäftsverlauf,Arbeitsgebiet, Gremien und Dividende sowie zahlreiche Bilder und einVideo gibt es auf den Extraseiten zur AGRAVIS-Hauptversammlung unterwww.agrav.is/hvPressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel. 02 51/6 82-20 50Fax 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell