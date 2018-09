Hauptversammlung 2018 der Integrata Aktiengesellschaft / Das Weiterbildungsunternehmen präsentiert gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2017

Stuttgart (ots) - Anlässlich der Hauptversammlung am 28. August2018 in Frankfurt am Main hat die Integrata Aktiengesellschaft ihrenAktionären das Ergebnis einer positiven Geschäftsentwicklungpräsentiert. Das führende europäische Weiterbildungsunternehmen, dasder Cegos Group angehört, verzeichnete für das Geschäftsjahr 2017einen soliden Gesamtumsatz von 39,6 Millionen Euro. Der EBIT beläuftsich auf 0,8 Millionen Euro.Vorstandsvorsitzender Ingmar J. Rath sieht damit die Erwartungenerfüllt, die in den Ausbau des digitalen Leistungsspektrums gesetztwurden: "Die Integrata Aktiengesellschaft festigt mit diesen neuenLernlösungen ein weiteres Mal ihre Vorreiterrolle innerhalb derWeiterbildungsbranche und schaut optimistisch auf die Entwicklung fürdas Geschäftsjahr 2018. Mit der Einführung der BEST-Strategie und derEntwicklung des innovativen 4REAL-Vorgehensmodells haben wir einstabiles Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen können."Das Weiterbildungsunternehmen entwickelt seine digitalenLernangebote mit hoher Innovationskraft für die wachsendenAnforderungen der digitalen Transformation weiter. Mit den im eigenenHaus konzipierten und produzierten digitalen Lernmedien sowie einerdurchgängigen professionellen didaktischen Aufbereitung allerLerninhalte trägt die Integrata Aktiengesellschaft verändertenLernanforderungen und Lerngewohnheiten schon jetzt Rechnung. Mit demLearningHub@Cegos steht darüber hinaus seit Anfang 2018 eineLernplattform bereit, die den Zugang zu den neuen digitalenLernlösungen eröffnet und performanceorientiertes Lernen unterstützt.Die Aktionäre stimmten der Verwendung des Bilanzgewinns für dasGeschäftsjahr 2017 für die Ausschüttung einer Dividende von 0,63 Euroje dividendenberechtigter Stückaktie zu. Die Mitglieder des Vorstandsund des Aufsichtsrats wurden entlastet.Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der diesjährigenHauptversammlung war das Verlangen der Hauptaktionärin QualificationStar 2 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, die 98 Prozent der Aktiender Integrata Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart hält, zumaktienrechtlichen Squeeze-Out-Verfahren. Vorstand und Aufsichtsratschlugen vor, dem stattzugeben. Die Aktionäre stimmten dem Beschlussmehrheitlich zu, die auf den Inhaber lautendenden nennwertlosenStückaktien der übrigen Aktionäre der Integrata Aktiengesellschaftgegen Gewährung einer von der Qualification Star 2 GmbH zu zahlendenBarabfindung auf die Hauptaktionärin zu übertragen.Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.deBozica Klein, bozica.klein@integrata.deIntegrata AG - Cegos GroupZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell