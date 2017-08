Hauptversammlung 2017 der Integrata AG / Aktionäre entlasten die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Stuttgart (ots) - Anlässlich der Hauptversammlung am 28. August2017 in Frankfurt am Main hat die Integrata AG ihren Aktionären dasErgebnis für das Geschäftsjahr 2016 präsentiert. Das führendeeuropäische Weiterbildungsunternehmen, das der Cegos Group angehört,verzeichnete 2016 einen Umsatzrückgang von 2,2 % auf rund 40,4Millionen Euro. Der EBIT beträgt -2,4 Millionen Euro.Dieses Ergebnis ist unter anderem einem deutlichen Rückgang imBereich des offenen Seminargeschäfts geschuldet. Dagegen wird derBereich der digitalen und flexibel einsetzbaren Lernmethoden immerwichtiger. Das Unternehmen hat auf diese Entwicklung reagiert undbaut das Digital Learning Angebot seit Herbst 2016 konsequent undkontinuierlich aus. Darüber hinaus hat die Integrata AG ihreGeschäftsfelder neu geordnet und das offene Seminargeschäft wieder indie schwarzen Zahlen gebracht.Für Ingmar J. Rath steht fest: "Ausgehend von den bereitserkennbaren Erfolgen im Bereich Digital Learning sind die Erwartungenfür 2017 positiv. Wir bieten unseren Kunden zukunftsfähigeLösungsstrategien für das Lernen in der digitalen Welt. Im Rahmen derBEST-Strategie passen wir die Schwerpunkte unseres Seminarangebotsregelmäßig nach den wichtigsten Kompetenzfeldern in der Weiterbildungan. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden durch eineintegrierte Beratung, bei der wir die optimale Lösung für denindividuellen Bedarf ermitteln. Mit unserer Expertise, unserembreiten Portfolio und unserer weltweiten Präsenz sind wir für globalagierende Kunden ein interessanter und leistungsstarkerWeiterbildungspartner, insbesondere wenn es darum geht, den neuenAnforderungen im Zeitalter der Digitalisierung gerecht zu werden."Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird auf Vorschlagdes Aufsichtsrates die Stuttgarter Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG eingesetzt. DieAktionäre stimmten dem Beschluss zu.Integrata AG und Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führendeeuropäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte undQualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. DasUnternehmen besteht seit 1964 und ist in den ThemenbereichenPersonalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassendbei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation undmehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellingerkai.nellinger@integrata.deIntegrata AGZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell