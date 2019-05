Hauptuntersuchung: Gute Vorbereitung kann Kosten sparen / TÜV Rheinland: Autofahrer sollten ihren Wagen bereits im Vorfeld gründlich inspizieren / Fehlerhafte Beleuchtung besonders häufig

Köln (ots) -Unfälle durch technische Defekte an Fahrzeugen sind auf deutschenStraßen die absolute Ausnahme. Ein wichtiger Grund hierfür ist dieregelmäßige technische Untersuchung aller Kraftfahrzeuge, wie siegesetzlich vorgeschrieben ist. Allein TÜV Rheinland nimmt Jahr fürJahr in Deutschland rund 2,8 Millionen so genannteHauptuntersuchungen bei Autos, Motorrädern oder Lkws ab - entweder aneiner seiner rund 170 Prüfstellen bundesweit oder in einer Werkstatt.Was steckt hinter der "TÜV-Prüfung"?Gemeint ist damit die regelmäßige Kfz-Hauptuntersuchung (HU) mitAbgasuntersuchung. Neue Pkw müssen erstmalig nach drei Jahren zur HU,danach beträgt die Prüffrist zwei Jahre. Die Fälligkeit der Prüfungsteht im Fahrzeugschein oder in der Zulassungsbescheinigung Teil I.Auskunft gibt aber auch die farbige Plakette auf dem hinterenKennzeichen: Die Zahl in der Mitte zeigt das Jahr - etwa 2019 - dernächsten HU an, die oberste Ziffer im äußeren Kreis den Monat,beispielsweise "6" für Juni.Viele Mängel erkennen auch LaienUm unnötigen Stress bei der Untersuchung zu vermeiden, solltenAutofahrer ein wenig Zeit investieren und ihren Wagen bereits imVorfeld selbst inspizieren. "Viele Mängel erkennen auch Laien undkönnen sie selbst beheben oder von einer Werkstatt beseitigenlassen", erklärt Thorsten Rechtien, Kraftfahrtexperte von TÜVRheinland. Das erspart eine Nachuntersuchung, für die eine Gebührfällig wird. Auf der TÜV Rheinland-Website finden sich detaillierteChecklisten für den HU-Termin.Am häufigsten monieren die Prüfer fehlerhafteBeleuchtungseinrichtungen, obwohl sich die Funktion vonScheinwerfern, Blinkern und Rückleuchten leicht kontrollieren lässt."Ist kein Beifahrer zur Stelle, hilft beim Check der Bremslichtereine Schaufensterscheibe oder in der Dunkelheit das Garagentor odereine Hauswand", so TÜV Rheinland-Experte Rechtien. Und welche Rollespielt der äußere Zustand eines Fahrzeugs? "Wer mit einem sauberen,gepflegten Wagen zur HU fährt, ist zwar vor möglichen Mängeln nichtgefeit", sagt Thorsten Rechtien. "Doch in der Regel lässt dasGesamterscheinungsbild des Fahrzeugs auf den technischen Zustandschließen."Plakette trotz geringer MängelStellen die Sachverständigen am Fahrzeug keine Mängel fest, gibtes die neue Prüfplakette. Bei geringen Mängeln wie einer defektenBegrenzungsleuchte oder einem leicht verkratzten Spiegelglas kann diePlakette trotzdem vergeben werden. Jedoch muss der Halter desFahrzeugs die im Bericht vermerkten Mängel unverzüglich behebenlassen. Das vermeidet bei einer Polizeikontrolle ein Verwarnungsgeldund erhöht die Verkehrssicherheit. Darf die Plakette wegenerheblicher oder gefährlicher Mängel nicht zugeteilt werden, ist dasFahrzeug unverzüglich zu reparieren. Stufen die Experten von TÜVRheinland ein Fahrzeug sogar als "verkehrsunsicher" ein, darf dasFahrzeug nicht mehr am Verkehr teilnehmen. In beiden Fällen müssenHalter ihr Fahrzeug innerhalb eines Monats zur Nachuntersuchungbringen, wenn sie das Auto weiter fahren wollenÜbrigens: Die Mehrzahl aller Fahrzeuge, die zur Untersuchungrollen, erhält die erforderliche Prüfplakette für das Kennzeichen.Etwa jedes fünfte Fahrzeug fällt bei der Untersuchung zunächst durch.Aber auch für sie gilt: Durch die Prüfung haben alle Fahrer einenunabhängigen Check über den technischen Zustand ihres Kraftfahrzeugsund wissen über wichtige Mängel Bescheid.Terminvereinbarung spart WartezeitTermine für die HU lassen sich bei TÜV Rheinland online unterwww.tuv.com/termin oder über die in Deutschland kostenfreieService-Hotline 0800 8838 8838 vereinbaren. Wer dann auf die HUlänger als 15 Minuten wartet, erhält im Rahmen der Aktion "Ratzfatzdran sein" ein Jahreslos der deutschen Fernsehlotterie im Wert von 45Euro.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-22 90Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell