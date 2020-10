Hauptstadtflughafen BER eröffnet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - 14 Jahre nach Baubeginn und neun Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung ist der Flughafen BER am Samstag offiziell mit seinem neuen Terminal 1 in Betrieb gegangen. Um kurz nach 14 Uhr landete zuerst Easyjet-Sonderflug EJU3110 vom Flughafen Tegel, wenige Minuten später Lufthansa-Flug LH2020 aus München. Auf eine große Feier wurde am Samstag verzichtet.

Die Flughafen-Eröffnung war wegen einer beispiellosen Pannenserie immer wieder verschoben worden, die Kosten vervielfachten sich, insbesondere der Brandschutz sorgte regelmäßig für Ärger. Lange Zeit galt der Flughafen zudem als zu klein, im Zuge der Coronakrise fehlen nun die Passagiere.

Foto: über dts Nachrichtenagentur