"Hauptsache glücklich": Lara (24) küsst bei "Kiss Bang Love" Männer und Frauen (FOTO)

Sie knutscht in der zweiten Folge von "Kiss Bang Love" Männer undFrauen. Lara, 24 Jahre aus Dortmund. "Frauen küsse ich, seit ich 15Jahre alt bin", erzählt die gelernte ZahnmedizinischeFachangestellte. "In dem Alter hat mich auch meine Mama daraufangesprochen. Von da an war klar, dass ich auf beide Geschlechterstehe." Lara ist seit einem guten Jahr Single: "'Kiss Bang Love' istein cooles Experiment und ich hoffe dadurch, die richtige Partnerinoder den richtigen Partner zu finden." Mann oder Frau? Wer kann Laramit ihrem/seinem Kuss überzeugen? Und für wen wird sich Lara am Endeentscheiden? "Kiss Bang Love", Donnerstag, 23. Februar 2017, um 22:30Uhr auf ProSieben.Mutter Daniela: "Als Lara mir eröffnete, dass sie auch auf Frauensteht, war das natürlich erst einmal ein Schock. Ich dachte nur 'Ohmein Gott, was ist denn jetzt mit der Traumhochzeit, dem schönenKleid und den Enkelkindern?' Aber solang sie glücklich ist, ist mirdas egal, ob sie mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen ist."Und auch Opa Bruno zeigt sich tolerant und steht völlig hinter seinerEnkeltochter: "Ich wünsche mir einen Mann für Lara, aber wenn sieglücklich mit einer Frau ist, ist das auch in Ordnung. Dann bin ichmit ihr glücklich." Mitgebracht hat Lara ihre Oma Helga und ihre guteFreundin Michelle, die die zwölf Küsse ganz genau unter die Lupenehmen werden."Kiss Bang Love", Donnerstag, 23. Februar 2017, um 22:30 Uhr aufProSieben