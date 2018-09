"Hauptsache gesund": Spahn-Vorschläge zu Pflegepersonalmangel sind realitätsfremd

Leipzig (ots) - Die Reformvorschläge von Gesundheitsminister JensSpahn für die Lösung des Personalproblems in der Pflege gehen an derRealität vorbei. Das schätzen die Pflegewissenschaftler Prof. ThomasFischer (Evangelische Hochschule für Pflege, Dresden) und Dr. PatrickJahn (Pflegeforschung an der Uniklinik Halle) im Gespräch mit demMDR-Gesundheitsmagazin "Hauptsache gesund" übereinstimmend ein. Spahnhatte vorgeschlagen, den Personalmangel im Pflegesektor mitMehrarbeit und/oder einem sozialen Pflichtjahr zu beseitigen.Prof. Thomas Fischer sagt zu den Spahn-Vorschlägen: "Besonders imOsten Deutschlands arbeiten viele Pflegekräfte tatsächlich inTeilzeit. Sie können aber gar nicht mehr Stunden arbeiten, da siewegen der schlechten Bezahlung oft auf Nebenjobs angewiesen sind."Außerdem würden gerade im ambulanten Bereich von vornherein von denTrägern oft nur Teilzeitverträge ausgegeben. Fischer fordert,regionale Unterschiede bei der Bezahlung abzuschaffen, besserbezahlte Teilzeit- und Vollzeitverträge anzubieten, vernünftigeArbeitszeiten und eine generelle Wertschätzung des Pflegeberufs - nurso könne die Branche attraktiv für neue Arbeitskräfte werden.Dr. Patrick Jahn (u.a. Vertreter im Deutschen Pflegerat) pflichtetdem bei: "Entgegen Spahns Vorstellungen machen die Mitarbeiter in denPflegeberufen, die Teilzeit arbeiten, das oft nicht freiwillig."Zweitens würden viele der Belastung einer Vollzeittätigkeit nichtstandhalten, da die Betreuung zu arbeitsintensiv sei. "Es kommen zuviele Patienten auf eine Kraft, Zeit für Zuwendung bleibt auf derStrecke, es kann nur abgearbeitet werden", beschreibt Dr. Jahn dasPflegefiasko."Hauptsache gesund", donnerstags, 21.00 Uhr, MDR-Fernsehenwww.mdr.de/hauptsache-gesundwww.facebook.com/MDRHauptsachegesundPressekontakt:MDR, Verantwortlicher Redakteur: Stefan Mugrauer,Tel.: (0341) 3 00 47 51Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell