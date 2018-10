Hauptsache Fliegen - Der steinige Weg zum Traumjob Dokumentation Mittwoch, 24. Oktober 2018, ab 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -Warum wird es immer schwerer, den Traumjob eines Piloten odereiner Pilotin zu erlernen? Die goldenen Zeiten, in denen dieAusbildung zwar teuer war, das anschließende Gehalt aber hoch und derJob sicher, sind längst vorbei. Junge Menschen gehen inzwischen einhohes Risiko ein, nach der Pilotenausbildung ohne Job dazustehen undeinen großen Schuldenberg vor sich zu haben. So kann der Traumjobschnell zum Albtraum werden. Das SWR Fernsehen sendet die Reportage"Hauptsache Fliegen - Der steinige Weg zum Traumjob" am Mittwoch, 24.Oktober 2018, ab 21 Uhr, nach der "betrifft"-Reportage "KritischReisen: Von Mallorca bis Ibiza - Inseln vor dem Kollaps".Jeden Tag die Sonne sehen, über den Wolken in ferne Länder reisenund dabei den besten Fensterplatz der Welt haben - die Gründe dafür,Pilot oder Pilotin zu werden, haben sich in all den Jahren nichtgeändert. Doch der Weg ins Cockpit ist steiniger geworden. LucaBastigkeit muss seine Fluglizenz aus eigener Tasche bezahlen und hatsich dafür mit einem Bankkredit über 65.000 Euro verschuldet. In derFlugschule muss der 25-Jährige zunächst die kniffligsten Flugmanövermeistern, vom Motorausfall über Strömungsabrisse bis hin zurLandeklappen-Störung. Doch damit nicht genug: Bei der Jobsuchebeginnen erst seine wirklichen Probleme.Langzeitbeobachtung zeigt Achterbahnfahrt zwischen Leidenschaftund Rückschlägen Marie-Luise Ameen kämpft mit anderenSchwierigkeiten: Als schwäbische Auswanderin in der Karibik muss siefür ihre Pilotenausbildung immer wieder nach Stuttgart pendeln. JedeFlugstunde und jede Zwischenprüfung verlangen von der 34-Jährigeneine halbe Weltreise. Doch für ihren Traum vom Fliegen ist dergelernten Optikerin kein Weg zu weit. Als allerdings Hurrikan "Irma"über ihrer karibischen Wahlheimat tobt und dort schwersteVerwüstungen anrichtet, droht ihr Traum zu zerplatzen. Die Reportagebegleitet Luca und Marie-Luise ein Jahr lang auf ihrem Weg insCockpit und zeigt ihre Achterbahnfahrt zwischen Leidenschaft undRückschlägen. Ein Film von Gudrun Thoma und Sebastian Schütz.Ferieninseln vor dem KollapsBereits ab 20:15 Uhr sendet das SWR Fernsehen die Reportage"Kritisch reisen: Von Mallorca bis Ibiza - Inseln vor dem Kollaps".Auf Mallorca starten und landen Ferienflieger im Minutentakt. 10Millionen Gäste reisen jährlich an und ab - die Fluglotsen warnen,der Kollaps stehe kurz bevor. Dazu verpesten bis zu siebenKreuzfahrtschiffe gleichzeitig die Luft im Hafen von Palma. DieAnwohner protestieren gegen die Folgen des Tourismus-Booms. Dasgleiche Bild auf der Party-Insel Ibiza. Auch sie ist mit Hotels, Barsund Clubs zugepflastert. Immer wieder bricht die Wasserversorgungzusammen. Die Urlauber merken davon nichts, denn die Hotels werdenbevorzugt bedient. Auf den Fincas der Bauern verdorrt die Ernte, dieBöden versalzen. Abhilfe soll eine teure Meerwasserentsalzungsanlageschaffen. Die Menschen auf der Insel befürchten steigendeWasserpreise. Für die Einheimischen wird das Leben auf den Inselnimmer teurer. Und Arbeit, zumeist Saisonarbeit, finden sie nur zumBilliglohn in den vielen Hotels und Restaurants. Wut und Verzweiflungwachsen. Ein Film von Johannes Höflich und Jo Angerer.Den Film "Hauptsache Fliegen - Der steinige Weg zum Traumjob" gibtes vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: :http://x.swr.de/s/hauptsachefliegenPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell