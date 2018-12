Die Hauptrunde der Handball EM der Frauen live und exklusiv nur auf Sportdeutschland.TV

Unterföhring (ots) - Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes hatdurch Siege gegen Norwegen und Tschechien das große Ziel Hauptrundeerreicht. Damit stehen für das junge Team von Trainer Henk Groenermindestens drei weitere Spiele bei der EM der Frauen an.Diese Partien sowie die gesamte Hauptrunde werden live undexklusiv auf Sportdeutschland.TV und seinem AblegerHandball-Deutschland.TV zu sehen sein. Der Onlinesender ausUnterföhring überträgt ebenfalls live alle Final- undPlatzierungsspiele auf seinen beiden Portalen. Wie in der Vorrundebegleiten die Kommentatoren Gari Paubandt und Uwe Semrau dieBegegnungen der deutschen Frauen.Übertragungszeiten der deutschen Hauptrundenspiele:Freitag, 07.12., 18.00 Uhr: Spanien - DeutschlandSonntag, 09.12., 15.00 Uhr: Ungarn - DeutschlandMittwoch, 12.12., 21.00 Uhr: Niederlande - DeutschlandAlle Übertragungen finden Sie auf:http://sportdeutschland.tv/em-frauen-2018Über Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vomDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender.Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt indie Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken,Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen undOn-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programmumfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverseBundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen undHintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und dieMenschen und Geschichten dahinter.Über die DOSB New Media GmbHDie DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinterSportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverbanddes Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hatdas Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für dendeutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt derUnternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungenauf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zurProSieben-Sat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbHvon den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer.Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Pressekontakt DOSB New MediaT +49 89 9507 7350presse@dosbnewmedia.dewww.presse.sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell