Unterföhring (ots) - Oscar-Preisträgerin Olivia Colman wird die Hauptrolle imneuen Sky Original Landscapers übernehmen. Die Serie ist das neueste Projekt vonSister für Sky und HBO, die bereits die mehrfach preisgekrönte MiniserieChernobyl produzierten.Die Regie der vierteiligen Miniserie übernimmt Alexander Payne ("TheDescendants", "About Schmidt"), das Drehbuch stammt von Ed Sinclair, dererstmals für das Fernsehen geschrieben hat.Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die Dramaserie über das Leben derverurteilten Mörder Susan (Olivia Colman) und Christopher Edwards (Casting tbc.)und wie es dazu kam, dass dieses freundliche und bescheidene Ehepaar einen Mordan Susans Eltern begehen konnte. Die Tat blieb mehr als zehn Jahre unentdeckt,bis die Leichen im Garten der Edwards' gefunden wurden. Das schwarzhumorige,spielerisch erzählte True-Crime-Drama basiert auf umfangreichen Recherchen,ausführlichen Interviews auch mit den beiden Beschuldigten, die stets ihreUnschuld beteuerten.Erzählt aus der jeweiligen Sicht von Susan und Chris sowie den in den Fallinvolvierten Polizisten und Anwälten, entführt das Drama die Zuschauer in diesurreale Fantasiewelt, die sich Susan und Chris aufgebaut haben. "Landscapers"ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Mordfalles innerhalb einer Familie,die am Rande der Gesellschaft lebte, eine beschwingte, tiefschwarze Erforschungder Liebe und Fantasie, Macht und Gefahr.Produziert von Sister ("Chernobyl") für Sky und HBO, in Zusammenarbeit mit Southoft he River Pictures, der neuen Produktionsfirma von Olivia Colman und EdSinclair.Drehstart ist 2020, die Ausstrahlung erfolgt auf Sky in UK, Irland, Deutschland,Österreich, Italien und Spanien. Der internationale Vertrieb erfolgt überNBCUniversal Global Distribution.Olivia Colman, Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin von South of RiverPictures: "Ich liebe die Drehbücher von Ed, genauso wie ich seine Kochkünsteliebe. Nein, im Ernst, es kommt selten vor, dass man eine Rolle sofort nach demersten Lesen des Scripts spielen möchte und dies war hier der Fall. Ein mutiges,subtiles und zärtliches Drehbuch - eine Freude für jeden Schauspieler."Cameron Roach, Director of Drama, Sky Studios: "Ed hat eine fesselnde undeinfühlsame Geschichte über ein gewöhnliches Ehepaar, das zu einem Mordgetrieben wird, geschrieben, und ich bin glücklich, dass Olivia Colman in dieRolle der Susan schlüpft und die Zuschauer begeistern wird. Das Nach dem großenErfolg der vielfach preisgekrönten Serie 'Chernobyl' freuen wir uns darauf, mitSister eine weitere Serie zu produzieren."Jane Featherstone, Mitbegründerin von Sister: "Mit seinem intelligenten undüberaus fantasievollen TV-Script führt Ed das True-Crime-Genre in eine neueRichtung. Für uns eine weitere Bestätigung, dass wir unter unserem Dach einhochklassiges, erfahrenes Team an Kreativen verpflichten konnten.Oscar-Preisträgerin Olivia Colman ist eine außergewöhnliche, unvergleichlicheSchauspielerin, die es versteht, komplett hinter einer Rolle zu verschwinden undich freue mich, wieder mit ihr zusammen zu arbeiten. Mit dem unglaublichtalentierten Alexander Payne haben wir einen Regisseur mit viel Gespür fürskurrile Charaktere und schwarzem Humor verpflichtet, der die Zuschauer in'Landscapers' stets überraschen wird.""Landscapers" ist die erste neue Koproduktion von Sky und HBO nach derVerlängerung des Output-Deals im vergangenen Monat, der die langjährigePartnerschaft der beiden Unternehmen ausweitet. Es ist auch die erste neueComission der beiden Sender mit Sister nach der Zusammenarbeit an deminternationalen Hit "Chernobyl", das mit zehn Emmy Awards eines dererfolgreichsten Sky Originals wurde."Landscapers" wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK &Irland sowie Cameron Roach, Director of Drama, Sky Studios, in Auftrag gegeben.Serena Thompson ist Produzentin seitens Sky. "Landscapers" wird produziert vonSister in Zusammenarbeit mit South of the River Pictures für Sky und inKooperation mit HBO. Die ausführenden Produzenten sind Jane Featherstone("Chernobyl", "The Split") und Chris Fry ("Chernobyl") für Sister, Ed Sinclairund Olivia Colman für South of the River Pictures. Als ausführender Produzentund Regisseur fungiert Alexander Payne, produziert von Katie Carpenter ("TheBisexual", "Flowers").Sky hat zuletzt bekannt gegeben, das Investment in Original Dramaserien,Comedyserien und Dokumentationen von Sky Studios mehr als zu verdoppeln. SkyStudios ist das europaweite Entwicklungs- und Produktions-Hub und bringteinzigartige Geschichten der besten Talente Europas ins Fernsehen und ist diekreative Heimat der preisgekrönten und beliebten Sky Originals.Zu den derzeit aktuellen Sky Originals zählen "Catherine the Great" mit HelenMirren in der Hauptrolle, die zweite Staffel von "Britannia" und die demnächstin Deutschland startende Fortsetzung von "Save Me" mit Lennie James und SuranneJones. 2019 war bislang ein Rekordjahr für Sky Originals dank zehn Emmy Awardsfür "Chernobyl" sowie einem neuen Rekord für Sky mit sieben BAFTA Awards.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 