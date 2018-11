Leipzig (ots) -Der besondere Kinderfilm "Invisible Sue", produziert unterMDR-Federführung, wurde am Samstag in Finnland beim ältestenKinderfilmfestival der Nordischen Länder mit dem Hauptpreisausgezeichnet. Die deutsche Superheldin-Geschichte wurde von derKinderjury zum Gewinner gekürt und erhielt den "Starboy".MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille freut sich über dieAuszeichnung für den besonderen Kinderfilm: "Ich bin stolz darauf,dass wir mit 'Invisible Sue' bei dem Internationalen Kinder- undJugendfilmfestival Oulu die Herzen der Kinderjury erobert haben.Regisseur und Autor Markus Dietrich erzählt mit glaubwürdigen Figureneine spannende Geschichte von den besonderen Herausforderungen imLeben Heranwachsender. Dabei freue ich mich vor allem über die Idee,eine weibliche Hauptfigur - eine junge Superheldin - in denMittelpunkt dieses Films zu stellen.""Invisible Sue" ist bereits die vierte Kinoproduktion, die aus derInitiative "Der besondere Kinderfilm" hervorgeht. Die MDR-IntendantinKarola Wille hatte 2013 die gemeinsam von Filmwirtschaft, Politik undöffentlich-rechtlichen Fernsehsendern getragene Initiative mit insLeben gerufen. Ziel ist es, realitätsnahe Filme zu fördern, die nichtauf bekannten literarischen Vorlagen und von den besonderenHerausforderungen Heranwachsender erzählen.Im Mittelpunkt des ausgezeichneten Films steht die 12-jährige Sue(Ruby M. Lichtenberg). Sie träumt davon, als Superheldin die Welt zuretten. Als sie im Labor ihrer Mutter, einer Wissenschaftlerin, miteiner geheimnisvollen Flüssigkeit in Berührung kommt, kann sie sichplötzlich unsichtbar machen. Doch die neue Superkraft erweist sichals richtig gefährlich. Sues Mutter wird entführt. Mit ihren neuenFreunden will Sue ihre Mutter befreien. Regie führte Markus Dietrich,der auch das Drehbuch schrieb. "Invisible Sue" wurde im Herbst 2017größtenteils in Thüringen und Luxemburg sowie in Chemnitz gedreht."Invisible Sue" feierte Ende Oktober beim internationalenKinderfilmfestival Cinekid in Amsterdam Weltpremiere. Der Film isteine Produktion der ostlicht filmproduktion GmbH, in Ko-Produktionmit AMOUR FOU Sàrl Luxemburg, dem federführenden MitteldeutschenRundfunk (Redaktion: Anke Lindemann, Christa Streiber-Aurich, MeikeGötz), dem KiKA (Redaktion: Dr. Astrid Plenk, Corinna Schier), demHessischen Rundfunk (Redaktion Patricia Vasapollo) und demWestdeutschen Rundfunk (Redaktion Brigitta Mühlenbeck). Gefördertwurde die Kinokoproduktion von dem Film Fund Luxembourg, von der MDMMitteldeutsche Medienförderung, der BKM Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien, der MFG Medien- undFilmgesellschaft Baden-Württemberg, der Thüringer Staatskanzlei unddem DFFF Deutscher Filmförderfonds.Pressekontakt:Pressekontakt: Susanne Odenthal, Leiterin Presse u. Information,Tel.: (0341) 3 00 6455 oder E-Mail: presse@mdr.de.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell