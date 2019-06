Hauptmann/Kemmer: Deutschland für Künstliche Intelligenz fit machen bedeutet Zukunft gestalten

Berlin (ots) - Unsere Wirtschaft stärken - KI in die digitaleBildung integrierenDie Junge Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich im Rahmenihrer Netzwerktagung am gestrigen Montag mit jungen Mandatsträgernaus den Ländern und Europa getroffen. Themenschwerpunkt warKünstliche Intelligenz. Dazu erklären der Vorsitzende der JungenGruppe, Mark Hauptmann, und die Obfrau der CDU/CSU-Bundestagsfraktionin der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und stellvertretendeVorsitzende der Jungen Gruppe, Ronja Kemmer:"Wir wollen die künstliche Intelligenz jetzt nach vorne bringen,bevor wir im internationalen Wettbewerb den Anschluss verlieren. ImGespräch mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschafthaben wir gelernt, dass Künstliche Intelligenz (KI) bereits sehr vielpräsenter in unserem Alltag ist, als die meisten von uns wissen. KIist jetzt schon Realität und keine Zukunftsmusik! Gleichzeitig istklar geworden, dass KI als Schlüsseltechnologie der Zukunft allewirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche durchdringen wird.Wenn wir diese Zukunft erfolgreich gestalten wollen, dann müssen wirhierfür schnell die Weichen stellen.Dies macht die Junge Gruppe auch in ihrem KI Positionspapierdeutlich. Gerade als junge Politiker fordern wir ein viel stärkeresUmdenken: Deutschland braucht eine breite und starke digitaleBildung. Hier haben wir mit dem Digitalpakt Schule dieVoraussetzungen geschaffen. Aber das kann nur der Anfang sein. Wirfordern die Lernfächer Coding und Robotik spätestens ab Sekundarstufe1. Gemeinsam mit einer innovationsfreundlichen Datenpolitik und einersoliden Wachstumsförderung für den digitalen Mittelstand können wirso im internationalen Wettbewerb bestehen und Deutschland alsSpitzenstandort für KI fit machen.Hier haben wir die Unterstützung unserer jungen Kolleginnen undKollegen aus den Landtagen. Auch deshalb ist die Netzwerktagung sowichtig, um Zukunftsthemen auf den unterschiedlichenVerantwortungsebenen miteinander abzustimmen."Hintergrund: Das Positionspapier "Deutschland als Spitzenstandortfür Künstliche Intelligenz fit machen!" der Jungen Gruppe finden Siehier: https://www.cducsu.de/fraktion/junge-gruppePressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell