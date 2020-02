Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland verteidigt Lebensmittel-Bepreisung

Berlin (ots) - Vor dem Spitzentreffen zur Lebensmittel-Bepreisung in Deutschlandhat der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), StefanGenth, den Status quo verteidigt.Im Inforadio vom rbb sagte Genth am Montag: "Deutschland liegt beiLebensmittelpreisen zwei Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt."Außerdem würde es den Bauern in Deutschland nicht helfen, wenn die Preisehierzulande erhöht würden: "Wir sehen, dass man über Jahrzehnte dieLandwirtschaft auf Export getrimmt hat [und] immer mehr Mengen produziertwurden", sagte Genth."Das ist auch eine Riesenleistung [...]. Aber da ist man natürlich abhängig vonWeltmarktpreisen, die man gar nicht hier beeinflussen kann. [...] Der Handel hatnur einen kleinen [...] Einfluss hier, weil diese Produkte eben nur - beiFleisch sind es 30 Prozent - in die Supermarkt-Regale gehen. Der Rest wirdweiter verarbeitet und exportiert. Selbst wenn man die Preise hier verdoppelnwürde, würde man dem [...] einzelnen Landwirt damit natürlich aus seiner Miserenicht [heraus]helfen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4509230OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell