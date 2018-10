Hauptfeldwebel aus Füssen rettet 11-Jährigem das Leben (FOTO)

Strausberg (ots) -Endlich kann sich die Familie bei ihrem Helden bedanken: EinSoldat hat dem älteren Sohn Anfang Oktober nach einem schwerenFahrradunfall bei Füssen das Leben gerettet und stahl sich noch ander Unfallstelle ganz bescheiden davon. Erst eine Facebook-Suche derMutter und zahlreiche Anrufe in der Kompanie halfen den bayerischenRadarfeldwebel der 4. Kompanie des Gebirgsaufklärungsbataillons 230in Füssen zu finden.Hauptfeldwebel Tim Stieding war spät dran. Auf dem Heimweg fuhr ermit seinem Auto an einer Gruppe Fahrradfahrer vorbei. DieseVerspätung mag dem verunglückten Kind vielleicht das Leben gerettethaben. Kurz davor war der 11-jährige Leonard mit seinem Fahrrad aufdem beliebten Fahrradweg unterhalb des Schlosses Neuschwansteingestürzt. Der Vater, Christian Försch, fährt vor. "Als ich es hintermir scheppern hörte, stieg ich ab. Ich dachte erst, es sei ein ganznormaler Unfall, wie es schon öfter vorkam. Nichts Wildes. Dann sahich das Blut." Leonards Unfall war schlimmer als erwartet. DieHandbremse hatte sich in den Oberschenkel gebohrt und dieOberschenkelarterie verletzt. Der Junge verlor schnell viel Blut.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.oktober2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB5LFXV497DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell