Unterföhring (ots) -- Charly Hübner ("Vorsicht vor Leuten", "Magical Mystery"), AlexanderScheer ("Gundermann"), Tristan Göbel ("Tschick"), Lilith Stangenberg("Wild") und Daniel Sträßer ("Charité"), spielen in der Horrorserie- Als Regisseure wurden Thomas Stuber ("In den Gängen") und NikiasChryssos ("Der Bunker") verpflichtet- Produktion: Marco Mehlitz, Lago Film GmbH- Drehstart im September 2019Für das Sky Original "Hausen", eine "Haunted House"-Horrorserie,von den beiden Head-Autoren Till Kleinert und Anna Stoeva, wurden nundie ersten Hauptdarsteller verpflichtet. Die Serie wird im Auftragvon Sky von Lago Film, unter der Leitung von Marco Mehlitz,produziert. Charly Hübner, Alexander Scheer, Tristan Göbel, LilithStangenberg und Daniel Sträßer übernehmen die Hauptrollen. AlsRegisseure fungieren Thomas Stuber und Nikias Chryssos. Seitens Skyist Quirin Schmidt, Executive Producer, für die Produktion der Serieverantwortlich. Im September 2019 werden die Dreharbeiten zurneunteiligen Serie in Deutschland beginnen. Gefördert wird "Hausen"unter anderem von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und vomMedienboard Berlin Brandenburg (MBB). Den Weltvertrieb verantwortetSky Vision."Erstmals wagen wir uns mit dem Sky Original 'Hausen' an dieProduktion einer Horrorserie", sagt Quirin Schmidt, ExecutiveProducer bei Sky Deutschland. "Wir freuen uns sehr, mit Thomas Stuberund Nikias Chryssos die idealen Regiepartner dafür gefunden zu haben.Die beiden verstehen nicht nur die Mechanismen des Genres, sondernstehen für ein phantasievolles, immer an den Figuren interessiertesErzählen. Ebenso begeistert sind wir von unserem großartigen Cast umCharly Hübner, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer und TristanGöbel. Beste Voraussetzungen, um schon bald die Türen zu einemGeisterhaus aufzustoßen, in dem sich neben dunklen Abgründen aucheine ganz eigenwillige Schönheit und Zärtlichkeit offenbaren wird."Marco Mehlitz, Produzent Lago Film: "Ein Hochhaus kontrolliert dieGefühle seiner Bewohner - Mit 'Hausen' wird eine Welt entstehen, dieuns vertraut erscheint, die aber auch beklemmend ist, verstört unduns bedrohlich nahekommt. Thomas Stuber und Nikias Chryssos werdendiese Welt mit Herz erfüllen und dieses beständig zum Rasen bringen.Wir freuen uns, dass Sky den Mut hat, gemeinsam mit uns eine sokonsequent erzählte Genre -Serie zum deutschen, aber auchinternationalen Publikum zu bringen. "Über "Hausen":Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (TristanGöbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einenheruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während der Vaterversucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neueExistenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert Juri nachund nach, dass unbemerkt von den Bewohnern noch etwas anderes in dendunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marodeBausubstanz eingedrungen ist - und das über Jahrzehnte den gesamtenBlock in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelender Menschen verdaut. Um es zu bekämpfen, muss Juri die feindseligeBlockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - auch wenn er sich dafürgegen das stoische Regime seines Vaters auflehnen muss, dessen Geistbereits ganz unter dem zerstörerischen Bann des Wesens steht.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Über Lago Film:Die Lago Film GmbH mit Sitz in Berlin wurde von FilmproduzentMarco Mehlitz gegründet. Die Firma widmet sich der Produktion vonnationalen und internationalen Filmen. Der erste internationaleThriller "Surveillance" entstand unter der Regie von Jennifer Lynchund wurde im offiziellen Programm des Filmfestivals in Cannesuraufgeführt. Es folgte die 50$ Mio. teure Kino-Koproduktion "Mr.Nobody" (Filmfestspiele Venedig). "A Dangerous Method" von Regisseur David Cronenberg produzierte Lago Film mit der Starbesetzung Keira Knightley, Viggo Mortensen und Michael Fassbender in den Hauptrollen als deutsch-kanadische Koproduktion (Filmfestspiele Venedig und Toronto Film Festival). Weitere internationale Ko-Produktionen folgten. Seit Herbst 2014 produziert Lago Film verstärkt auch für den deutschen Kinomarkt. Die Verfilmung des Erfolgsromans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf entstand unter der Regie von Fatih Akin.