Haufe Group beteiligt sich an Fintech Kontist (FOTO)

Freiburg/ Berlin (ots) -Mit dem Kontist Geschäftskonto baut die Haufe Group ihreOnline-Buchhaltungslösung weiter zur umfassenden Plattform für KMUaus.Die Haufe Group, mit ihrer Marke Lexware bereits Marktführer imBereich Unternehmensführung und Buchhaltung für kleine und mittlereUnternehmen (KMU) sowie Freelancer, baut ihre Marktposition mit derBeteiligung an Kontist weiter aus. Durch die Kombination vonBuchhaltung und Finanzlösung bietet das Unternehmen eine neuartigeMöglichkeit, alle administrativen Prozesse über eine Plattformautomatisiert zu steuern. So werden Unternehmer in ihremArbeitsalltag nicht nur stärker entlastet, sondern auch die digitaleTransformation der KMU weiter vorangetrieben.Selbstständige haben es in Deutschland nach wie vor nicht leicht:Die bürokratischen und administrativen Hürden sind hoch und dieSoftwarelösungen zum Management kleiner Unternehmen funktionieren nurals Inseln. Die Haufe Group schafft unter ihrer starken Marke Lexwarefür dieses Problem Abhilfe, indem sie eine Plattform bietet, über dieKMU alle geschäftlichen Abläufe rund um Buchhaltung, Banking undSteuern abwickeln können. Kontist ist ein zentraler Baustein auf demWeg zur End-to-End-Automatisierung unternehmerischer Prozesse überein zentrales Ökosystem. Damit richtet sich die Haufe Group an dieknapp 4,3 Millionen KMU und die stark wachsende Community derFreelancer in Deutschland."Mit der Beteiligung an Kontist gehen wir für unsere Kunden einenweiteren Schritt in Richtung Automatisierung aller geschäftlichenVorgänge und Erfüllung der steuerlichen Pflichten. Kleinunternehmerund Freelancer müssen nicht mehr zwischen Buchhaltung und Bankingtrennen, sondern können just in time ihre Abläufe und ihr Unternehmenüber eine Plattformlösung steuern. Damit werden wir dieTransformation kleiner und mittelständischer Unternehmen entscheidendvoranbringen", erklärt Markus Reithwiesner, Geschäftsführer der HaufeGroup.Der erste gemeinsame Schritt der beiden Partner ist einetiefgreifende technische Integration zwischen derOnline-Buchhaltungssoftware lexoffice und dem Kontist Bankkonto.Anwender profitieren dadurch von einer automatisierten Buchhaltung,einer Einschätzung der anfallenden Steuern in Echtzeit sowie einerintegrierten Mastercard für das Ausgabenmanagement. Aus dieserKombination entsteht eine ganz neue User Experience.Darüber hinaus werden die Haufe Group und Kontist ein Co-CreationLab gründen, um gemeinsam innovative digitale Produkte zu entwickeln.Das Ziel: Die geschäftlichen Workflows von KMU neu denken und durchdie Integration verschiedener Dienste bzw. Partner auf einerPlattform erleichtern. Zur Realisierung dieser Vision sollen weiterePartner aus der Finanzbranche gewonnen werden."Für Kontist ist die Haufe Group als Marktführer der idealestrategische Partner, weil sie mit uns die Vision teilt, innovativeServices für Selbstständige zu entwickeln, und mit ihremumfangreichen Produktangebot zudem über jahrzehntelange Expertise indiesem Bereich verfügt ", sagt Christopher Plantener, Gründer und CEOvon Kontist.Mit der Minderheitsbeteiligung durch die Haufe Group sichert sichKontist eine Serie-A-Investition. Kontist hatte zuvor bereits 5Millionen Euro Seed-Finanzierung von Founders, einem dänischenCompany Builder, und dem dänischen Wachstums-Fonds VoekstFondeneingesammelt.Über KontistKontist ist Deutschlands erste Banking-Lösung ausschließlich fürFreelancer und Selbstständige. Die Banking-App für das Smartphonekombiniert die klassischen Funktionen eines Geschäftskontos mitautomatisierten Buchhaltungs- und Cashflow-Management-Prozessen. Siezeigt, wie man in Echtzeit Ausgaben & Belege verarbeitet undSteuerrücklagen bildet. Die Kontist Banking-App gibt Selbstständigeneinen besseren Überblick und Kontrolle über die eigenen Finanzen. DieKontist GmbH wurde 2016 in Berlin gegründet und kooperiert mit dersolarisBank für die Bereitstellung der Konten sowie der Wirecard BankAG für die Ausgabe der Kontist Mastercard. Das Team besteht aus 35Mitarbeitern, von denen die meisten über langjährigeFreelancer-Erfahrung verfügen. Geschäftsführer des Unternehmens istder langjährige Entrepreneur Christopher Plantener, vormalsMitgründer der Buchhaltungssoftware Debitoor, der das Startupgemeinsam mit Alexander Baatz, vormals N26, Sebastian Galonska,vormals Bergfürst und StudiVZ, und Madison Bell, vormals Nextdoor,gegründet hat. https://kontist.comÜber die Haufe GroupDie Haufe Group mit ihren Marken Haufe, Haufe Akademie und Lexwareist einer der deutschlandweit führenden Anbieter für digitaleArbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- undWeiterbildung. Aus den Kernbereichen eines erfolgreichenVerlagsgeschäftes hat sich die Haufe Gruppe konsequent zu einemSpezialisten für digitale und webbasierte Services entwickelt. Siemachen 95 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die Unternehmensgruppe mitHauptsitz in Freiburg beschäftigt 1.950 Mitarbeiter im In- undAusland. Sie verfolgt eine internationale Wachstumsstrategie, diedurch das heutige Leistungs- und Produktportfolio getragen wird.Vorangetrieben wird der Wachstumskurs durch die erfolgreichewechselseitige Nutzung der Kernkompetenzen und Stärken der einzelnenUnternehmen und Marken. So konnte die Haufe Group im Geschäftsjahr2018 (Juli 2017 bis Juni 2018) einen Umsatz von 366 Mio. Euroerzielen (Vorjahr: 343 Mio. Euro).